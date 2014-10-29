Белорусскому комсомолу — 96 лет

Новости Беларуси. Рожденные в СССР отмечают 29 октября 96 День рождения молодёжной организации комсомол. Памятную дату не празднуют с былым размахом, но воспоминания о ней свежи. Минчане привыкли к советским названиям улиц и скверов. Что сегодня неразрывно связывает нас с прошлым?

Гуляя по красивым набережным или тихим паркам, многие сегодня и не вспомнят, как все начиналось. Разве что название наводит на воспоминания прошлых лет, сообщили в программе .

Георгий Атаманов, секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе:

Молодежь здесь практически вручную рыла эту часть акватории Комсомольского озера.

Озеро на этом месте образовалось благодаря дамбе. Нехитрое сооружение спасало жителей от наводнения. По воспоминаниям историков, воды Свислочи во время паводков разливались аж до нынешнего парка Горького, где их уровень достигал 2-метровой высоты.

Георгий Атаманов, секретарь ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе:

Это все сажала молодежь. Приходила на субботники, воскресники, после работы. Сегодня это Парк Победы.

Элеонора Лутович, СТВ:

Среди существующих ныне станций метро, могла бы быть и Комсомольская. На этом поистине уникальном документе сохранился ее проект, на котором четко видны все входы и выходы.

И если между станциями метро Октябрьской и Ленина Комсомольская так и не появилась, то по улице с одноименным названием прошло уже не одно поколение горожан.

В этом Витебском парке сегодня гуляют и те, кто когда-то сажал эти самые деревья. Несмотря на возраст в паспорте, даже спустя почти 7 десятилетий они чувствуют себя молодыми комсомольцами. Так, Любовь Давыдова в парке 30-летия ВЛКСМ с теплотой и замиранием сердца вспоминает, как еще совсем недавно была просто Любочкой.

Любовь Давыдова:

Я по годам вступала в комсомол немного позже, чем мои одноклассники. Поэтому не могла никак дождаться весны, чтобы вступить в комсомол. Мы ехали в райком комсомола. Мы так волновались.

Раиса Молосай:

За честь я приняла то, что меня попросили вписывать билеты. И первый билет я выписала сама себе.

Комсомольскую молодость многие вспоминают с трепетом и ностальгией. Своим званием комсомольца гордятся по сей день.

Виктор Равков, директор специализированной школы олимпийского резерва «Комсомолец» (Витебск):

Мне на соревнованиях, допустим, многие задают вопрос: почему комсомолец? Комсомолец, потому что все мы вышли из комсомола.Мне очень приятно и детям защищать, что у нас в Республике в основном это единственная школа «Комсомолец».