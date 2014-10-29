Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий заложили в Минске Аллею космонавтов

Новости Беларуси. Аллею космонавтов заложили 29 октября три белорусских покорителя космоса – Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Что символично, первые саженцы пустят корни рядом с самолетом, на аналоге которого тренировался Гагарин. Он находится в аэроклубе ДОСААФ в поселке Боровая.

Наши космонавты достаточно редко бывают на родине, а увидеть сразу трех национальных героев вместе – событие уникальное.

29 октября они погуляли по местному музею авиатехники, пообщались со школьниками, пока еще мечтающими о полетах в космос, посоветовали верить в себя и свои мечты и присоединяться к покорителям космических просторов.

Кстати, скоро дети из Беларуси смогут побывать на Байконуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Желательно было бы провести конкурс, отобрать лучших детей и однажды свозить на «Байконур» на пилотируемый запуск. Я думаю, мы это осуществим. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие, наверное, самая лучшая агитация, чтобы они были рядом с нами. Но есть другая беда, что вдруг все пожелают. А там места мало. Космос большой, а кораблей мало. Поэтому желательно, чтобы каждый занял свое место в жизни. Кто-то – врачом, кто-то – учителем, кто-то – инженером, кто-то – летчиком, а кто-то – космонавтом.

Владислав Францкевич, ученик гимназии № 2 Минска:

Я считаю, что встреча была очень хорошая, заслуженные люди. Было интересно послушать про их приключения и задать им вопросы.

Владислав Войтик, ученик гимназии № 2 Минска:

На данный момент уже многие из белорусов побывали в Космосе. Я считаю, что быть космонавтом – это очень хорошая профессия.

Космонавты осмотрели и даже опробовали музейную авиатехнику. На многих моделях самолетов они сами летали в свое время.

Кстати, скоро экспозицию пополнит уникальный экземпляр – самолет-тренажер Ту-104. На нем учились многие советские космонавты. Сейчас он находится на подмосковном аэродроме «Чкаловский», в ближайшие месяцы его доставят в Беларусь.