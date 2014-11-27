Новости Беларуси. Белорусская таможня научит собак искать деньги. Отделы кинологической службы Таможенного комитета страны рассредоточены по всей внешней границе. Но пока главное направление их деятельности – обнаружение наркотических веществ. В перспективе – научить собак находить взрывчатку и наличную валюту. Работа в этом направлении уже ведется.

Для обучения планируется приобрести измельченные купюры, имеющую определенные запахи типографской краски, на которые реагируют собаки.

Подобная практика уже успешно реализуется в некоторых европейских странах, например, в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.