Прямой эфир

Белорусская таможня научит собак искать деньги

27 ноября 2014 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская таможня научит собак искать деньги. Отделы кинологической службы Таможенного комитета страны рассредоточены по всей внешней границе. Но пока главное направление их деятельности – обнаружение наркотических веществ. В перспективе – научить собак находить взрывчатку и наличную валюту. Работа в этом направлении уже ведется.

Для обучения планируется приобрести измельченные купюры, имеющую определенные запахи типографской краски, на которые реагируют собаки.

Подобная практика уже успешно реализуется в некоторых европейских странах, например, в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Таможня Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска стала лучшим учителем русского языка на Всемирном фестивале в Санкт-Петербурге
26 ноября 2014 18:34

Белоруска стала лучшим учителем русского языка на Всемирном фестивале в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции журнала «Алеся» с 90-летием со дня основания издания
26 ноября 2014 18:15

Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции журнала «Алеся» с 90-летием со дня основания издания

Выставка модных нарядов послевоенного периода открылась в Гомеле
25 ноября 2014 19:19

Выставка модных нарядов послевоенного периода открылась в Гомеле