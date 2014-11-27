В 2014 году в Беларуси на пожарах погибли 13 малышей: как заставить взрослых быть внимательнее к своим детям?

Новости Беларуси. Поведение взрослых, а зачастую их простая безалаберность, становится причиной многих происшествий, в которых страдают дети. В нашем следующем случае, трагедии не произошло. Но случай назидательный.

В Брестской области 5-летний мальчик решил проверить, как работают пожарные и спасатели. Он набрал 101 и сообщил, что у него дома пожар. Мгновенно прибывшие сотрудники МЧС не обнаружили по адресу ни возгорания, ни родителей. Как заставить взрослых быть внимательнее к своим детям? Ответ на этот вопрос пыталась найти корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Детские шалости часто приводят к серьезным последствия. В Брестской области 5-летний мальчик решил проверить, как работают пожарные и спасатели. Он набрал 101 и сказал, что у него дома пожар. На этот раз все обошлось. Но зачастую такие ситуации приводят к печальным последствиям. И дети становятся заложниками, а иногда и жертвами опасных ситуаций, когда рядом не оказалось никого из взрослых. Как заставить родителей быть внимательнее к своим детям и нести полную ответственность за жизнь тех, кто нуждается в усиленной защите, выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

-Пружанский РОМЧС.

-У нас пожар.

- Кто дома?

- Я один тут.

- Что у тебя горит?

- Ковер.

Вот так 5-летний Коля на практике отрабатывал навыки поведения в экстренных ситуациях. Об этом ему накануне рассказывали в детском саду. Диспетчер в правдивости вызова усомнился, но как не отреагировать на детскую просьбу о помощи?! По указанному адресу отправились сразу три пожарных расчета.

Андрей Гончаров, начальник Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Первоначально, звонивший не сообщил адрес дома и свою фамилию, поэтому нам пришлось выяснить, с какого телефона поступил звонок. По прибытию подоразделения МЧС было установлено, что на самом деле пожара в доме не происходит.

Когда спасатели мчались на место ЧП, мама мальчика во дворе хлопотала по хозяйству. Говорит, Коля был под присмотром старшей сестры и набрал «101», когда девочка отлучилась буквально на минуту.

Елена Пстыга, мама:

Сходила в курятник. Потом услышала сирены. Остановились возле столовой. Я вышла, они спрашивают, где такой номер. Коля, я так поняла потом, растерялся и сказал неправильно номер дома.

У истории, когда ребенок остается один дома, в реальной жизни очень редко бывает счастливый конец. Буквально месяц назад в Кореличском районе в результате пожара погиб 4-летний малыш. В момент трагедии он тоже оказался без присмотра. В этом году в нашей стране пожары унесли жизни 13 детей. И во многих случаях трагедии можно было избежать, если бы в нужный момент рядом оказался взрослый.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

К сожалению, дети очень часто попадают в различные неприятные ситуации. Главная причина, почему дети попадают в эти ситуации, - они остаются без присмотра. И это то, о чем нужно помнить всегда родителям: 3-5 минут достаточно, чтобы произошла трагедия.

Во многих странах за плохое поведение наказывают именно родителей. Чаще всего финансово. В Польше нельзя оставлять детей в автомобиле. В некоторых американских штатах ребенка до 12 лет запрещено оставлять одного даже дома. Нарушение закона обернется внушительным штрафом. А в Британии взрослые могут и вовсе попасть в тюрьму, если ребенок, который был без присмотра, погиб. У нас в стране специальных инструментов, которые обязали бы родителей быть внимательнее к собственным детям, пока не так много.

Елена Шамаль, заместитель председателя Постоянной комиссии по семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для нашей страны нет такой нормы, которая бы обязывала родителей полностью в любое время суток нести ответственность за ребенка, особенно когда ребенок находится один дома. Этот вопрос в парламенте обсуждался неоднократно. Обсуждали и моменты, что родители обязаны приводить ребенка в школу и забирать из школы.

Белорусские парламентарии пытаются на законодательном уровне обезопасить наших детей. Так, в республике ребята до 16 лет в позднее время не могут гулять по улице без сопровождения взрослых. Такие правила ввели 2 года назад. Однако эксперты уверены, что самый действенный способ уберечь детей от опасности – это забота и внимание родителей.