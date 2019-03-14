Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

Полина Слемянец, ученица средней школы №4 Червеня: Я решила исследовать озеро наше Натальевское: определила видовой состав, флору и фауну, а также состояние воды. Трудности были в изготовлении приборов, так как мы все делали сами.



Светлана Хартанович, учитель химии средней школы №4 Червеня:

Чувство гордости испытали за то, что мы белорусы, и там в принципе не одна наша работа была. Были и другие работы из Беларуси. И чувство того, что работа наша оказалась не напрасна.