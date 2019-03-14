Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За основу собственной работы девушка взяла насущный вопрос: грозит ли родному городу эпидемия малярии. Опасения вызвало загрязненное местное озеро. Успокоить горожан помогли научные эксперименты школьницы.
Полина Слемянец, ученица средней школы №4 Червеня:
Я решила исследовать озеро наше Натальевское: определила видовой состав, флору и фауну, а также состояние воды. Трудности были в изготовлении приборов, так как мы все делали сами.
Светлана Хартанович, учитель химии средней школы №4 Червеня:
Чувство гордости испытали за то, что мы белорусы, и там в принципе не одна наша работа была. Были и другие работы из Беларуси. И чувство того, что работа наша оказалась не напрасна.
Исследования девушки оценило международное жюри. Победителей и участников конкурса торжественно наградили в Москве.