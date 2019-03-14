Прямой эфир

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии

14 марта 2019 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ученица Червеньской школы стала победителем международного конкурса научных исследований, ообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии-1

За основу собственной работы девушка взяла насущный вопрос: грозит ли родному городу эпидемия малярии. Опасения вызвало загрязненное местное озеро. Успокоить горожан помогли научные эксперименты школьницы.

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии-4


Полина Слемянец, ученица средней школы №4 Червеня:
Я решила исследовать озеро наше Натальевское: определила видовой состав, флору и фауну, а также состояние воды. Трудности были в изготовлении приборов, так как мы все делали сами.

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии-6


Светлана Хартанович, учитель химии средней школы №4 Червеня:
Чувство гордости испытали за то, что мы белорусы, и там в принципе не одна наша работа была. Были и другие работы из Беларуси. И чувство того, что работа наша оказалась не напрасна.

Исследование школьницы из Червеня помогло узнать, грозит ли городу эпидемия малярии-8


Исследования девушки оценило международное жюри. Победителей и участников конкурса торжественно наградили в Москве.

# Ученые # общество # Полина Слемянец # Светлана Хартанович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе
14 марта 2019 18:25

В Беларуси введут сетевое обучение, которое позволит студентам заниматься на военной кафедре в другом вузе

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области
14 марта 2019 18:10

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

Почему низкие тарифы на такси – это тоже плохо?
14 марта 2019 17:50

Почему низкие тарифы на такси – это тоже плохо?