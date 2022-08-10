Водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна в Ельске

Новости Беларуси. Пока одни честно работают в полях, стараясь обеспечивать максимальную продуктивность во время уборочной, другие пытаются на этом нажиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ельске водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна. По данным следствия, владелец автомобиля оказывал местному сельхозпредприятию услуги по перевозкам. Так, на днях водитель загрузил на зернотоке машину овсом. После часть урожая выгрузил на складе предприятия, а остальное – более 6 тонн – отвез на частное подворье своего знакомого. Сотрудниками милиции мужчина был оперативно задержан.

В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Ущерб предприятию возмещен в полном объеме.