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Водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна в Ельске

10 августа 2022 06:20
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Новости Беларуси. Пока одни честно работают в полях, стараясь обеспечивать максимальную продуктивность во время уборочной, другие пытаются на этом нажиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна в Ельске-1

В Ельске водитель грузовика похитил более 6 тонн зерна. По данным следствия, владелец автомобиля оказывал местному сельхозпредприятию услуги по перевозкам. Так, на днях водитель загрузил на зернотоке машину овсом. После часть урожая выгрузил на складе предприятия, а остальное – более 6 тонн – отвез на частное подворье своего знакомого. Сотрудниками милиции мужчина был оперативно задержан.

В отношении 31-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Ущерб предприятию возмещен в полном объеме.

# Кража # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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