«Детский адвокат». В Беларуси создали чат-бот, где каждому ребёнку и родителю помогут разобраться в законах

В мир права в ногу со временем. Обращаться к букве закона теперь стало проще. Чат-бот «Детский адвокат», созданный совместными усилиями Минской областной коллегии адвокатов и детского фонда ЮНИСЕФ в Беларуси, как открытая книга, ответит на все вопросы.

Максим Терешков, адвокат:

Популярность такого вида общения и правового просвещения растет. Уникальность этого проекта заключается в том, что любой гражданин нашего государства может задать вопрос. Ответ получит не сгенерированный роботом, а получит от адвоката, который изучит вопрос, подготовит нормативно-правовые акты для ответа.

«Подружиться» с детским адвокатом легко. Достаточно познакомить свой гаджет с чат-ботом и действовать согласно инструкции. Выбрать возраст, тематику и, наконец, задать волнующий вопрос. Быстро, а главное доступно. За неполный год в гостях у виртуального помощника побывало уже более тысячи человек. Онлайн-консультации привлекают и взрослых, и детей.

Алеся Терешкова, адвокат:

Алименты – это самая популярная тема, с которой обращаются в чат-бот. Интересует порядок расторжения брака. Дети, конечно же, обращаются с более детскими вопросами: а могу ли я распоряжаться своими карманными расходами, а могут ли больше их давать и как вообще договориться с родителями. Есть и более серьезные: как устроиться на работу, на что обращать внимание, чтобы не обманули?

Анонимность обеспечена. Вся информация, которая поступает создателям чат-бота, абсолютно конфиденциальна. Переписки с адвокатами хранятся под грифом секретно. Алеся Терешкова:

Миссию мы свою видим в том, что с самого маленького возраста объяснять детям, родителям, как поступать правильно с точки зрения закона, чтобы не нарушать его.

Максим Терешков:

Чтобы дети, которые являются будущим нашей нации, знали о своих правах, что хорошо, что плохо. Но одним чат-ботом сыт не будешь. В мире права пополнение. «АдвоКот» разбавит серые будни и познакомит с буквой закона.