Используя банковскую карту или смартфон: в столичном трамвае протестировали новый способ оплаты проезда

Новости Беларуси. Оплатить проезд банковской карточкой или смартфоном. Удобную систему распространяют и в наземном транспорте столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новинку протестировали на самом продолжительном трамвайном маршруте № 6, который курсирует между Серебрянкой и Зеленым лугом. Если всё пройдет без сбоев, такой способ оплаты внедрят в автобусах и троллейбусах.

Арсений Липский, пресс-секретарь ОАО «БПС-Сбербанк»:

Проект открытый. Рассчитаться можно бесконтактными картами платежных систем Visa, Mastercard, «Белкарт», Maestro. Также можно оплачивать проезд с помощью гаджетов с технологией NFC.

Система позволяет сделать оплату сразу за пять поездок. Последовательно прикладывая тот или иной предмет для оплаты, можно оплатить как за себя, так и за четверых друзей, если вы едете компанией, или за свою семью.

Проверять оплату будут так же, как и в случае с электронными проездными. Контролер попросит приложить банковскую карточку к терминалу, где отобразится информация о факте расчета за проезд.