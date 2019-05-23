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«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве

23 мая 2019 19:51
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Новости Беларуси. В Лоеве открыли мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова. В октябре 1943 года он совершил подвиг при форсировании реки Днепр. А в октябре 2018 года погранзаставе в Лоеве было присвоено имя героя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -1

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -3

Идею присвоения поддержал глава государства Александр Лукашенко. Корреспондент Александр Добриян о героическом подвиге и исторической памяти.

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -6

Александр Добриян, СТВ:
Битва за Днепр – это не просто военная операция изменившая ход Второй мировой. Это самое героическое сражение войны. Героями Советского Союза здесь, на днепровских кручах, стали 2438 человек. Такого не было ни до, ни после Днепра.

Среди героев – старший сержант Николай Сушанов. Выбить с неприступного Восточного вала гитлеровцев его Забайкальской дивизии стоило 80 % личного состава. Николай Сушанов не просто выжил. Переправившись через рек, одним из первых он лично уничтожил пулеметный расчет противника.

Подробнее – в видеоматериале.

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -9

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -11

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -13

«Рассказывал, что бой был страшный». Мемориал Героя Советского Союза Николая Сушанова открыли в Лоеве -15

# Беларусь помнит # общество # Николай Сушанов # Александр Добриян # Фотофакт

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