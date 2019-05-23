«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости

Новости Беларуси. Как настоящий, только без салюта. В Минске прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военная выправка, чеканный шаг, синхронность движений. Позади долгие часы и километры тренировок. Но и до главного дня еще более месяца.

Сверить навыки собрались около 4 тысяч военнослужащих. Традиционно открыли парад суворовцы. За ними последовали курсанты Военной академии и гвардейских бригад. Также перед трибунами прошли парадные расчеты Госпогранкомитета, МВД, МЧС и сводный оркестр Вооруженных Сил. Всего 25 расчетов. Поддержать участников репетиции пригласили родных и близких.

Тамара Жаковка, мама военнослужащего:

У меня гордость, я рада за своего сына. Внутри всё трепещет. Главное, чтобы всё у них получилось.