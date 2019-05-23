«Это очень волнительно!» Как прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости
Новости Беларуси. Как настоящий, только без салюта. В Минске прошла репетиция парада войск Минского гарнизона ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военная выправка, чеканный шаг, синхронность движений. Позади долгие часы и километры тренировок. Но и до главного дня еще более месяца.
Сверить навыки собрались около 4 тысяч военнослужащих. Традиционно открыли парад суворовцы. За ними последовали курсанты Военной академии и гвардейских бригад. Также перед трибунами прошли парадные расчеты Госпогранкомитета, МВД, МЧС и сводный оркестр Вооруженных Сил. Всего 25 расчетов. Поддержать участников репетиции пригласили родных и близких.
Тамара Жаковка, мама военнослужащего:
У меня гордость, я рада за своего сына. Внутри всё трепещет. Главное, чтобы всё у них получилось.
Юлия Скадорва, начальник отделения роты артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:
Занимаемся мы около 10 часов в сутки. И одиночная тренировка у нас, и в составе коробки, и в составе шеренги. Учимся держать равнение.
Это очень волнительно, особенно в день «икс». Очень волнительно!
Генеральная репетиция парада войск пройдет 1 июля. В этом году в сценарий праздника внесли несколько изменений. Главное касается времени – парад начнется в 21.00.