«Даже покушать – это было вторично по отношению к футболу». Факты из жизни Александра Прокопенко от тех, кто знал его лично

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Популярность левого полузащитника превышала все мыслимые пределы. После золотого сезона 1982 года его были готовы носить на руках. Он не понимал своего величия, номер шесть на его футболке был отнюдь не «звездный». Народный любимец, природный уникум, самородок, футболист от бога – все это легендарный Прокоп.

Он был мальчишкам примером для подражания, кумиром своих болельщиков и хорошим другом. Это радость и боль белорусского футбола, гордость и постоянная тревога любящих его болельщиков, родных и близких ему людей. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично.

Александр Прокопенко родился 16 ноября 1953 года в деревне Старинки Бобруйского района, откуда родом его мама, Ольга Савельевна. Отец Тимофей Павлович – из деревни Подъясенки, что в девяти километрах от Старинок. Позже семья переехала в райцентр.

Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:

Бабушка была учительницей белорусского языка и литературы, дедушка работал в больнице на машине скорой помощи и завхозом. В последнее время он был водителем, образно говоря, в хозяйстве.

Тимофей Павлович всегда был готов всем помочь и подставить плечо в трудную минуту. Во время Великой Отечественной войны оказался в Ленинграде, где пережил страшные времена. Не раз был ранен, однажды тяжело контужен, несколько раз горел в танке. В мирной жизни в своей семье был строг, сыну спуску не давал и очень гордился его футбольными успехами. Интересный момент: фамилия предков Александра была Прокопеня. Однако позже ее изменили. Дмитрий Прокопенко:

Мы узнали недавно совсем, когда начали делать книгу, вести работу над фильмом, столкнулись с тем, что фамилия наша является Прокопеня, а не Поркопенко. Это было, конечно, удивление. Но после поиска в разных архивах, поисков родственников, выяснилось, что во время войны дедушка воевал в танке, потом был на фронте, и он был там ранен. В одной из выписок госпиталя вместо Прокопеня написали фамилию Прокопенко. Вот из всего рода он один стал Прокопенко.

Франц Танкович, уроженец деревни Подъясенки Бобруйского района:

Я родом из этой же деревни, из Подъясенок, с Саней познакомились, здесь родители постоянно, я знал его маму и папу еще до того, как папа ушел в город работать в больницу. Он был там зам по хозяйственной части. Какие-то проблемы возникали у нас в деревне – мы сразу обращались к нему, он нам помогал.

Дмитрий Прокопенко:

А бабушка была учительницей, причем после войны мало было учителей, в то время через нее прошел практически весь город того поколения. Ее многие помнят и в Бобруйске, и в Минске, даже за границей. Уезжали многие в Соединенные Штаты, в Израиль. Все ее помнят, у всех есть фотографии, где она классный руководитель. Ольга Савельевна была очень начитанная и грамотная. Она привила сыну огромную любовь к чтению. Поддерживала его увлечение футболом. Всегда переживала за него, особенно во время игры.

Янина Михолап, уроженка деревни Подъясенки Бобруйского района:

Сашу Прокопенко я знаю с детства. Были еще маленькие, и они приезжали к своей бабушке – она такая общительная, добрая. Я помню, они приезжали с братиком Витькой, и бабушка закрывала их, потому что надо было бежать на огород работать. А что ей было делать? Она закроет на замок, и пошла, и думает, что все хорошо. А мальчишки шустрые, они раз – откроют окошко и через окошко убегают на улицу. А там вся свора своя. Каждые каникулы и большие выходные вся семья ездила в деревню. Саша рос очень непоседливым и шустрым мальчиком. Сидеть на месте – это не про него: мог бегать с утра до вечера. Он был очень любознательным и всегда искал острые ощущения. Франц Танкович:

Саня постоянно летом сюда приезжал, еще маленький был, мы тоже любили спорт, играли в футбол, у нас была своя спортивная площадка здесь, на поляне, футбольное поле, ворота, даже сетка на воротах была. К Сане приходим. «Саня, пошли» – «Сейчас идем». И идем, играем.

Валентина Веремейчик, уроженка деревни Подъясенки Бобруйского района:

И родителей я знаю, бабушку знаю – очень добродушные, очень хорошие люди. Хотя они нам соседи, но мы жили дружной и мирной семьей.

Валентина Борбут, уроженка деревни Подъясенки Бобруйского района:

Мы из этой деревни, здесь родились, мы с ним и в детстве гуляли вместе, на печке сидели, и бабушки дружили между собой. Мой дед и Сашин умерли рано. Бабушки жили и дружили, Сашу мы знали. Александр учился в средней школе № 5 города Бобруйска. Там работала его мама. Саша был обычным учеником, особенно не старался выделяться. Дмитрий Прокопенко:

Это пятая школа, отец в ней учился, где-то здесь во дворе начинал бегать в футбол. Во дворе дома и во дворе школы. Здесь работала мама отца, она была учительницей белорусского языка и литературы, выпустила из этих стен очень много классов.

Александр был больше склонен к гуманитарным наукам. Он любил литературу, историю и географию. В любую свободную минуту брался за книгу. В младших классах пробовал себя в музыкальной школе, играл на баяне, ходил в изостудию и фотокружок. Успехи были налицо, но любовь к футболу перевесила все. Дмитрий Прокопенко:

Насколько я помню по рассказам и бабушки, и то, что говорит мама и наше окружение, родственники, он всегда был очень активный, он всегда был живчик, не сидел на месте. И когда у него в руках оказывался мяч, было не остановить. Бабушка рассказывала, что у него был мяч и просто не могла его целый день нигде увидеть. Даже покушать – это было вторично по отношению к футболу.

Валентина Борбут:

Саша, конечно, – это футбол, футбол, футбол. И у него еще брат Витя был, тоже футболист, двоюродный брат у него лыжник. Это спортивная семья. Франц Танкович:

У него такие природные данные. Он бьет в ворота: «Вот в этот угол я бью». Бьет. Где ты возьмешь? Такой удар сильный, мощный. Использовали подставным на матче глухонемых. Как начинал карьеру этот знаменитый футболист? Подробнее здесь. Александр Прокопенко закончил восемь классов. Затем был зачислен в химико-технологический техникум в Бобруйске, для поступления в который требовались знания и хороший аттестат.

Янина Михолап:

Поступали мы в техникум. Пришли смотреть, кто поступил, кто нет. И он пришел со своей мамой. Я смотрю – поступила. Ольга Савельевна говорит, что и они поступили. И так мы продолжали, мы знакомы были еще с техникума. Он учился в группе ОМР – это обработка металлов резанием в механико-технологическом техникуме, а я на аналитике. Там у нас были одни девочки, а у них, в обработке металлов резанием – одни мальчишки. В техникуме Александр встретил свою будущую супругу Наталью. В какой-то миг они столкнулись в коридоре: любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

Наталья Прокопенко, супруга Александра Прокопенко:

Это была очень приятная встреча в техникуме. Мы же встретились в техникуме. Он учился там и мы. Он шел, такого невысокого роста, а у него друга два было. Один Саша и второй Шурик. Он шел посерединке, эти огромные, рослые ребята, а он посерединочке. Вот так мы познакомились. Это техникум.