Виртуальный тир, дактилоскопическая экспертиза и выставка оружия. В Могилёвском институте МВД прошёл день открытых дверей

Новости Беларуси. Виртуальный тир, дактилоскопическая экспертиза, выставка оружия и вкусный обед. В Могилевском институте МВД прошел день открытых дверей для абитуриентов, которые планируют связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи проводят без официального лоска, чтобы ребята могли прежде всего проникнуться духом вуза, а также пообщаться с курсантами, которые познакомят прибывших мальчишек и девчонок с реалиями студенческой жизни.

Чтобы гости не скучали, для них провели экскурсию по самым интересным локациям института. Кафедра уголовного процесса и криминалистики продемонстрировала уникальные устройства и приспособления, а виртуальный тир произвел особое впечатление на девушек.

Артем Свирепо, учащийся минского лицея МВД:

Я приехал из Минска, учусь в лицее МВД. Приехал сюда на экскурсию, чтобы связать свою жизнь с милицией. Мне очень понравился этот институт из-за того, что в столовой вкусно кормят, учащиеся тут хорошие. Ну и сам по себе институт очень красивый, просторный, мне понравилось.

Елизавета Кочегарова, жительница Дрибина:

Я приехала из Дрибина, я учусь в десятом классе. Приехала сюда на экскурсию. У меня появилась возможность, чтобы посмотреть, как здесь все устроено. Мне показали, как сделать отпечатки пальцев, предоставили возможность попробовать пострелять, потому что я планирую связать свою жизнь с правоохранительными органами. Мне здесь очень понравилось, и я задумываюсь над тем, чтобы в дальнейшем пойти сюда учиться. Несмотря на то, что для абитуриентов женского пола проходной балл более высокий – 300, из года в год число девушек, которые хотят надеть милицейскую форму, растет.

Юрий Шкаплеров, первый заместитель начальника Могилевского института МВД:

Число желающих девчонок увеличивается, на самом деле это так. Но мы, скажем так, не можем забирать всех желающих, поэтому у нас обычные цифры набора небольшие – 15 человек в год. В этом году мы изыскали возможность и набрали 20 девчонок. В следующем году – я не готов сказать, но, скорее всего, это опять будет 15 человек. Эти решения принимаются на рубеже календарных лет, в частности это декабрь-январь, и тогда мы вам расскажем более подробно.