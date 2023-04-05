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В Беларуси начались учения ВВС и ПВО на полигоне Брестский у польской границы

05 апреля 2023 10:40
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На полигоне Брестский в среду, 5 апреля, стартовало тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Об этом информирует Минобороны РБ.

Сообщается, что учение будет проходить с пятого по седьмое апреля 2023 года. В рамках мероприятия командованию необходимо будет принять решение на перемещение и совершить марш в указанный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство.

По информации Министерства обороны Республики Беларусь, поставленные задачи военным необходимо будет исполнять в условиях постоянных помех со стороны радиосвязи и электронной техники, воздействия диверсионно-разведывательных групп и использования беспилотных летательных аппаратов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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