«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью

Новости США. Это Дайна Кристисон, 25-летняя девушка из города Варвик, штат Нью-Йорк. Когда ей было 22 года, врачи диагностировали у нее болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом – раковое заболевание лимфатической ткани. Сначала доктора говорили, что рак находится на второй стадии, однако после ряда исследований было выявлено, что на самом деле он на последней, четвертой стадии. Дайна Кристисон:

Но у меня как раз скоро должен был быть выпускной, и мне надо было решать, чем заниматься дальше в жизни.

Дайна начала лечение. На протяжении уже трех лет девушка борется с болезнью. Она прошла химиотерапию, две пересадки стволовых клеток, а в настоящее время участвует в клинических испытаниях.

Кроме борьбы с заболеванием, Дайна стала работать моделью с агентством Major Models. Она уже приняла участие в шести модных показах, а также снялась в рекламе компании Urban Outfitters.

Решение стать моделью пришло к Дайне после второй пересадки стволовых клеток, когда знакомый фотограф попросил ее попозировать для создания портфолио. Дайна Кристисон:

Я согласилась. И после того, как он начал выкладывать мои фотографии в Интернет, мне пришло множество предложений о совместной работе от других фотографов. И не забывайте, я же была лысая тогда.

К слову, Кристисон пробовала себя в модельном бизнесе до обнаружения у нее болезни. Но тогда девушке это не было интересно. Что изменилось теперь? Со слов Дайны, на самом деле есть мало моделей, которые готовы позировать для СМИ лысыми. Дайна Кристисон:

Я отказалась надевать парик или платок, потому что я такая, какая я есть, и я не собираюсь прятаться только потому, что кто-то думает не так.

Иногда бывало очень сложно. Меня очень злило то, что люди смотрели на меня как на сумасшедшую и постоянно спрашивали об этом.

Но когда она стала выходить на улицу, не скрывая свою лысую голову, множество женщин, которые также болеют раком, обращались к ней и говорили, что она очень смелая. Дайна Кристисон:

Одно из самых приятных ощущений, это когда люди говорят, что становятся более уверенными в себе, видя мою уверенность. Я решила, что буду продолжать это делать, пока хоть кому-то это помогает в такие тяжелые времена.

«Проблемы не должны мешать вам жить и осуществлять ваши мечты», – говорит девушка. Дайна Кристисон:

У всех есть проблемы и препятствия, которые необходимо преодолеть. Это часть нашей жизни. Всегда будет что-то, что будет вас удерживать. Исполнение ваших заветных желаний зависит от того, как вы будете реагировать на эти препятствия.

Дайна также добавила, что пока не знает, что будет делать дальше, но призналась, что ей нравится вдохновлять людей своей работой в модной индустрии. Дайна Кристисон:

Я уверена в том, что хочу помогать людям и вдохновлять их.