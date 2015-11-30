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«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью

30 ноября 2015 13:40
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Новости США. Это Дайна Кристисон, 25-летняя девушка из города Варвик, штат Нью-Йорк. Когда ей было 22 года, врачи диагностировали у нее болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом – раковое заболевание лимфатической ткани. Сначала доктора говорили, что рак находится на второй стадии, однако после ряда исследований было выявлено, что на самом деле он на последней, четвертой стадии.

Дайна Кристисон:
Но у меня как раз скоро должен был быть выпускной, и мне надо было решать, чем заниматься дальше в жизни.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-1

Дайна начала лечение.

На протяжении уже трех лет девушка борется с болезнью. Она прошла химиотерапию, две пересадки стволовых клеток, а в настоящее время участвует в клинических испытаниях.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-4

Кроме борьбы с заболеванием, Дайна стала работать моделью с агентством Major Models.

Она уже приняла участие в шести модных показах, а также снялась в рекламе компании Urban Outfitters.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-7

Решение стать моделью пришло к Дайне после второй пересадки стволовых клеток, когда знакомый фотограф попросил ее попозировать для создания портфолио.

Дайна Кристисон:
Я согласилась. И после того, как он начал выкладывать мои фотографии в Интернет, мне пришло множество предложений о совместной работе от других фотографов. И не забывайте, я же была лысая тогда.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-10

К слову, Кристисон пробовала себя в модельном бизнесе до обнаружения у нее болезни. Но тогда девушке это не было интересно. Что изменилось теперь? 

Со слов Дайны, на самом деле есть мало моделей, которые готовы позировать для СМИ лысыми.  

Дайна Кристисон:
Я отказалась надевать парик или платок, потому что я такая, какая я есть, и я не собираюсь прятаться только потому, что кто-то думает не так.
Иногда бывало очень сложно. Меня очень злило то, что люди смотрели на меня как на сумасшедшую и постоянно спрашивали об этом.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-13

Но когда она стала выходить на улицу, не скрывая свою лысую голову, множество женщин, которые также болеют раком, обращались к ней и говорили, что она очень смелая.

Дайна Кристисон:
Одно из самых приятных ощущений, это когда люди говорят, что становятся более уверенными в себе, видя мою уверенность. Я решила, что буду продолжать это делать, пока хоть кому-то это помогает в такие тяжелые времена.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-16

 «Проблемы не должны мешать вам жить и осуществлять ваши мечты»,  – говорит девушка. 

Дайна Кристисон:
У всех есть проблемы и препятствия, которые необходимо преодолеть. Это часть нашей жизни. Всегда будет что-то, что будет вас удерживать. Исполнение ваших заветных желаний зависит от того, как вы будете реагировать на эти препятствия.

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-19

Дайна также добавила, что пока не знает, что будет делать дальше, но призналась, что ей нравится вдохновлять людей своей работой в модной индустрии.

Дайна Кристисон:
Я уверена в том, что хочу помогать людям и вдохновлять их. 

«Исполнение ваших заветных желаний зависит от вас»: 25-летняя девушка, больная раком, стала моделью-22

Перевод с BuzzFeed: Лилия Соломенкова

# общество # Здоровье

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