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Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте

30 ноября 2015 12:07
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Новости США. На неделе актер был замечен в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Его везли в инвалидном кресле, а сам Рурк пытался закрыть лицо капюшоном, старался смотреть вниз и не привлекать внимания. Его выдали татуировки на груди.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -1

Один из двух личных ассистентов актёра пояснил, что произошло.

Дмитрий, ассистент Микки Рурка (в интервью «Комсомольской правде»):
Все хорошо с Микки! Никаких болезней у него нет. Мы были на съемках фильма и после окончания сразу поехали в аэропорт. Мы просто не спали много часов и много работали. Вот я и попросил, чтобы Микки встретили с креслом. Никаких проблем со здоровьем, слава Богу, у Микки нет. В Америке это нормальная практика, если человек устал, встречать его с креслом.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -4


Фото. Актёр с Дмитрием

Несмотря на свой возраст, 63 года, Рурка всегда можно было найти в спортивном зале, и поэтому тело бывшего боксера-любителя более похоже на тело молодого человека.

В 2009 году Микки Рурк получил премию Золотой глобус, а также кинопремию BAFTA за роль в фильме «Рестлер», но не получил Оскар за лучшую мужскую роль. Для Рурка это было чем-то вроде стимула для возрождения карьеры, и с тех пор актер снялся в таких фильмах как «Неудержимые» и «Железный человек 2»сообщает газета The Mirror

В 2014 году актер скинул около 14 кг, чтобы принять участие в первом за 20 лет выставочном бою.

Он нокаутировал 29-летнего американского боксера Эллиота Сеймура во втором раунде.

Микки Рурк:
Я очень рад вновь оказаться на ринге. Я благодарю бога за эту возможность.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -7

Как образ Рурка менялся за годы карьеры?

В фильме «Девять с половиной недель» 1986 года, где Рурк сыграл с Ким Бейсингер, актер практически неузнаваем.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -10

К 1989 году Рурк развивает свой собственный стиль и становится большим любителем золотой сережки в ухе.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -13

А вот это уже 2000-е, где Микки Рурк встретил своего коллегу Сильвестра Сталлоне на премьере фильма «Убрать Картера».

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -16

Микки известен своей любовью к собакам. В 2003 году он взял одну из своих питомиц на кинофестиваль «Сандэнс».

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -19

В 2008 году его четвероногий друг посетил Венецианский кинофестиваль.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -22

В 2011 году Рурк выглядел немного... оранжевым. Или все дело в розовой губной помаде?

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -25

А в последние годы он чем-то напоминает Брэда Питта: очки, расстегнутый ворот рубашки и светлые тона.

Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте -28

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Звезды # Микки Рурк

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