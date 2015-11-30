Менеджеры рассказали, почему Микки Рурк передвигается в инвалидном кресте

Новости США. На неделе актер был замечен в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Его везли в инвалидном кресле, а сам Рурк пытался закрыть лицо капюшоном, старался смотреть вниз и не привлекать внимания. Его выдали татуировки на груди.

Дмитрий, ассистент Микки Рурка (в интервью «Комсомольской правде» ): Все хорошо с Микки! Никаких болезней у него нет. Мы были на съемках фильма и после окончания сразу поехали в аэропорт. Мы просто не спали много часов и много работали. Вот я и попросил, чтобы Микки встретили с креслом. Никаких проблем со здоровьем, слава Богу, у Микки нет. В Америке это нормальная практика, если человек устал, встречать его с креслом.

Один из двух личных ассистентов актёра пояснил, что произошло.

Несмотря на свой возраст, 63 года, Рурка всегда можно было найти в спортивном зале, и поэтому тело бывшего боксера-любителя более похоже на тело молодого человека.

В 2009 году Микки Рурк получил премию Золотой глобус, а также кинопремию BAFTA за роль в фильме «Рестлер», но не получил Оскар за лучшую мужскую роль. Для Рурка это было чем-то вроде стимула для возрождения карьеры, и с тех пор актер снялся в таких фильмах как «Неудержимые» и «Железный человек 2», сообщает газета The Mirror.

В 2014 году актер скинул около 14 кг, чтобы принять участие в первом за 20 лет выставочном бою.

Он нокаутировал 29-летнего американского боксера Эллиота Сеймура во втором раунде.

Микки Рурк:

Я очень рад вновь оказаться на ринге. Я благодарю бога за эту возможность.