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«Отвратительная игрушка?»: самый популярный подарок для детей к Рождеству довел родителей до отчаяния

30 ноября 2015 11:37
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Новости Австралии. Каждый год перед Рождеством, как правило, появляется один подарок, который хотят абсолютно все дети. 

В этом году таким подарком стал набор для девочек, состоящий из 400 небольших липких шариков, украшенных маленькими крючками.

Этот набор уже стал причиной отчаяния многих родителей.

«Отвратительная игрушка?»: самый популярный подарок для детей к Рождеству довел родителей до отчаяния-1

Социальные медиа заполонили фотографии детей, из чьих волос просто невозможно вытащить цепкие детали.

«Отвратительная игрушка?»: самый популярный подарок для детей к Рождеству довел родителей до отчаяния-4

Отзывы интернет-пользователей:
Эту игрушку породили самые темные глубины ада!

Это просто отвратительная игрушка для ребенка! Я потратила два с половиной часа (я не преувеличиваю!), чтобы достать 14 деталей из волос моей дочери!

Если вы кого-то люто ненавидите, купите ему эту игрушку. Эта игрушка приносит только отчаяние, слезы, вырванные волосы и вопросы о здравомыслии тех, кто это создал.

Если вы хотите заплатить 200 долларов за то, чтобы эти шарики профессионально вытащили из волос, то покупайте.

Я парикмахер и потратила 4 часа, чтобы вытащить 45 шариков из волос девочки. Да, я за это получила 200 долларов, но оно того не стоит, честно.

«Отвратительная игрушка?»: самый популярный подарок для детей к Рождеству довел родителей до отчаяния-7

Однако, есть в сети и положительные отзывы об этом изделии. 

Отзывы интернет-пользователей:
Великолепная игрушка. Не понимаю, почему у нее такие отзывы.

Колтуны в волосах? Предупреждение размещено как в инструкции, так и на коробке. Они просто не могли так застрять в волосах, просто ваши дети делают что-то, что им не следовало бы делать.

Предположим, у вас есть машина. Если вы попадете в аварию, вы же не позвоните производителю или продавцу. Нет, нужно винить себя! Это прекрасная игрушка, она развивает мелкую моторику и воображение.

«Отвратительная игрушка?»: самый популярный подарок для детей к Рождеству довел родителей до отчаяния-10

Так или иначе, а магазин Target Australia уже распродал все данные наборы, сообщает газета  The Daily Mail.

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Подарки # Дети

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