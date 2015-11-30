«Отвратительная игрушка?»: самый популярный подарок для детей к Рождеству довел родителей до отчаяния

Новости Австралии. Каждый год перед Рождеством, как правило, появляется один подарок, который хотят абсолютно все дети. В этом году таким подарком стал набор для девочек, состоящий из 400 небольших липких шариков, украшенных маленькими крючками. Этот набор уже стал причиной отчаяния многих родителей.

Социальные медиа заполонили фотографии детей, из чьих волос просто невозможно вытащить цепкие детали.

Отзывы интернет-пользователей:

Эту игрушку породили самые темные глубины ада! Это просто отвратительная игрушка для ребенка! Я потратила два с половиной часа (я не преувеличиваю!), чтобы достать 14 деталей из волос моей дочери! Если вы кого-то люто ненавидите, купите ему эту игрушку. Эта игрушка приносит только отчаяние, слезы, вырванные волосы и вопросы о здравомыслии тех, кто это создал. Если вы хотите заплатить 200 долларов за то, чтобы эти шарики профессионально вытащили из волос, то покупайте. Я парикмахер и потратила 4 часа, чтобы вытащить 45 шариков из волос девочки. Да, я за это получила 200 долларов, но оно того не стоит, честно.

Однако, есть в сети и положительные отзывы об этом изделии. Отзывы интернет-пользователей:

Великолепная игрушка. Не понимаю, почему у нее такие отзывы. Колтуны в волосах? Предупреждение размещено как в инструкции, так и на коробке. Они просто не могли так застрять в волосах, просто ваши дети делают что-то, что им не следовало бы делать. Предположим, у вас есть машина. Если вы попадете в аварию, вы же не позвоните производителю или продавцу. Нет, нужно винить себя! Это прекрасная игрушка, она развивает мелкую моторику и воображение.