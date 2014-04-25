26 апреля - День памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Люди спешат в уникальный храм, перевезенный из зараженной зоны в Гомель

Новости Беларуси. Вот уже 28 лет наша страна небезуспешно преодолевает последствия чернобыльской аварии. О крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофе 25 апреля вспоминали и в Гомеле. Здесь почтили память героев-ликвидаторов. Ведь научиться жить с этой бедой, не значит - забыть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В роковом 1986 Евгению Самцову было всего 33. Спустя сутки после взрыва на Чернобыльской АЭС его взвод уже был в зоне заражения. Четвёртый энергоблок в это время выплёвывал в атмосферу тонны радиоактивных элементов.

Евгений Самцов, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС:

Пасха была, когда мы туда попали. Нас люди не пускали туда, это не люди у нас - золото. Понимаете, вот мы молодые туда едем, они машины пожарные останавливают, говорят, вылазьть вы, никуда не ходите, вы молодые, еще успеете.

4 раза Евгений Владимирович возвращался в опасную зону. В общей сложности провёл там порядка 2 месяцев. Сегодня он последний, кто остался в живых из своего взвода. Из 600 тысяч тех, кто ценой своего здоровья и жизни защитил мир от чернобыльской беды, сегодня нет в живых каждого десятого.

Александр Украинец, ликвидатор аварии на ЧАЭС:

Для меня - это день памяти тех людей, которых с нами сегодня уже нет, которые 28 лет назад первыми шагнули в это пекло и защитили, наверно, весь мир от этой напасти. Поэтому мы обязаны всегда их помнить.

Сегодня память героев-ликвидаторов почтили в храме-мемориале жертвам Чернобыля.

Александр Добриян, СТВ:

Храм Архистратига Михаила сам настоящий переселенец. Он разделил судьбу своих прихожан, ведь деревни Вылево Добрушского района, где в 19 веке изначально была возведена эта церковь, сегодня просто не существует на карте Беларуси.

Перевезти в Гомель уникальную святыню было решено 14 лет назад. Оставить в зоне храм, чудом устоявший даже перед радиационной угрозой, было просто нельзя.



Протоиерей Игорь Ольшанов, руководитель отдела Гомельской епархии по взаимодействию с вооружёнными силами:

При переносе этого храма в Гомель было явлено даже некоторое чудо. Оказалось, что вся загрязненная территория деревни Вылево, а территория храма оказалась чиста от радиации.

Храм Архистратига Михаила - символ несокрушимости духа белорусского народа, сумевшего пережить одну из самых чёрных страниц истории человечества.