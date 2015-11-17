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Испанского врача, который пропал без вести 20 лет назад, обнаружили живым и невредимым в лесу Тосканы

17 ноября 2015 14:12
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Новости Испании. Испанский врач Карлос Санчес де Салазар Ортис, пропавший 20 лет назад и признанный умершим, был найден двумя грибниками в лесу, недалеко от деревушки Скарлино, что недалеко от Тосканы, Италия. Мужчина сам сообщил им, что его зовут Карлос, он испанец и уже 20 лет живет в лесу.

Он показал грязные документы, которые грибники сфотографировали, однако сам предстать перед камерами отказался, после чего удалился. 

Родители по фото узнали сына. 

Амелия, мать пропавшего:
Это точно наш Карлос. Он жив и это самое главное. Мы уважаем его решение и его свободу, но мы не уедем, пока вновь не обнимем нашего сына – даже если это будет в последний раз. 

Испанского врача, который пропал без вести 20 лет назад, обнаружили живым и невредимым в лесу Тосканы-1

Как сообщает издание The Mirror, в 1998 году де Салазар пропал из собственного дома в Севилье после 3-летней депрессии.

Скорбящие родители мужчины прибыли в Италию, чтобы найти своего сына, как сообщил Антонио ла Скала, директор ассоциации, помогающей родственникам пропавших без вести.

Антонио ла Скала:
Де Салазара будет сложно найти, так как он опять исчез в неизвестном нам направлении.

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Происшествия в лесу

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