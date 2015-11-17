Испанского врача, который пропал без вести 20 лет назад, обнаружили живым и невредимым в лесу Тосканы

Новости Испании. Испанский врач Карлос Санчес де Салазар Ортис, пропавший 20 лет назад и признанный умершим, был найден двумя грибниками в лесу, недалеко от деревушки Скарлино, что недалеко от Тосканы, Италия. Мужчина сам сообщил им, что его зовут Карлос, он испанец и уже 20 лет живет в лесу.

Он показал грязные документы, которые грибники сфотографировали, однако сам предстать перед камерами отказался, после чего удалился.

Родители по фото узнали сына.

Амелия, мать пропавшего:

Это точно наш Карлос. Он жив и это самое главное. Мы уважаем его решение и его свободу, но мы не уедем, пока вновь не обнимем нашего сына – даже если это будет в последний раз.