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Фотофакт: торт, изображающий Принца Джорджа, завоевал первое место на соревновании пекарей

17 ноября 2015 12:08
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Новости Великобритании. Принц Джордж – один из самых известных мальчиков во всём мире. Пекарь-любитель Лара Мейсон испекла торт в натуральную величину принца на Международном соревновании пекарей в Бирмингеме и получила золотую медаль за свой «королевский» шедевр, сообщает журнал Hello!

Торт изображает 2-летнего Джорджа в костюме в символических красном и белом цветах, в котором он присутствовал на крещении своей сестры принцессы Шарлотты в июле.

Фотофакт: торт, изображающий Принца Джорджа, завоевал первое место на соревновании пекарей-1

Торт идеально передаёт зачёсанные на сторону светлые волосы мальчика, его широкие глаза и маленькие ручки и ножки.

Процесс создания торта занял 30 часов. Его высота составляет около 90 см.

Основой является каркас из стали, дерева и труб ПВХ.

Фотофакт: торт, изображающий Принца Джорджа, завоевал первое место на соревновании пекарей-4

Звёздный пекарь из Уэст-Мидлендс ранее получала награды за торты в виде Дженнифер Лоуренс и Джонни Деппа.

В прошлом году судьи положительно отозвались о работах Лары, но уточнили, что хотят увидеть больше деталей на торте меньших масштабов.

Лара Мейсон (каналу BBC):
Они хотели увидеть, как я справлюсь с тортом меньших размеров, но в натуральную величину, потому что если торт в натуральную величину, самое важное – правильно передать черты лица человека. И я подумала, что могу сделать торт в виде самого известного ребёнка в мире, ведь он ещё и такой милый.

В соревнованиях приняли участие более 1 000 пекарей со всего мира.

Другие участники сделали торты в виде персонажа Анжелины Джоли из фильма «Малефисента» и гигантского тираннозавра Рекса, появляющегося из джунглей.

Перевод: Светлана Конашевская

# Еда # общество # принц Джордж

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