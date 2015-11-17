Новости Беларуси. Антитабачная кампания стартовала в Беларуси. Она приурочена ко Всемирному дню некурения, который ежегодно отмечается в третий четверг ноября.

По данным Минздрава, в нашей стране от пагубной привычки ежегодно умирает 15,5 тысяч человек – это средний районный центр. Но даже глядя на столь впечатляющие цифры, сказать, что электронная сигарета – хорошая замена табаку, медики не могут.

Ольга Бартман, заведующий отделом общественного здоровья ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Те данные, которыми сейчас располагает Всемирная организация здравоохранения, неоднозначны. Но большинство тех исследований, которые проводились в разных странах мира, говорят, скорее, о небезопасности электронных сигарет.

Электронные сигареты сегодня пользуется огромной популярностью. При этом они не приравниваются к табачным изделиям и, как следствие, не попадают под законы, регулирующие их продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Иванченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это говорит о недостаточности нашей нормативной базы. Продукт должен появляться проверенный и качественный, чтобы не возникали дискуссии вреден он или не вреден. Конечно, должна быть медицинская доказанность большого вреда. Здесь нужно отшлифовывать механизм.