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Виртуальные банки появятся в Беларуси к 2018 году

17 ноября 2015 13:59
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Новости Беларуси. К 2018 году в Беларуси появятся виртуальные банки. Это позволит гражданам дистанционно выполнять любую операцию, пользуясь мобильным телефоном или компьютером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря разработкам отечественных IT-компаний и развитию цифровых банковских технологий будет создана и единая система идентификации. В итоге, у потребителя появится возможность не только в режиме онлайн отслеживать свою банковскую историю, но в любой момент  получить необходимую информацию или консультацию специалиста. 

Александр Сотников, начальник главного управления развития цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь:
Посредством дистанционного канала банковского обслуживания, сети Интернет любой житель нашего районного города сможет получать услуги и банковские товары у любого банка Республик Беларусь. Вне зависимости от того, находится физически отделения этого банка в этом населенном пункте, либо не находится. 

# общество # Государственная политика в сфере банковской деятельности # Александр Сотников

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