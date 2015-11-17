Виртуальные банки появятся в Беларуси к 2018 году

Новости Беларуси. К 2018 году в Беларуси появятся виртуальные банки. Это позволит гражданам дистанционно выполнять любую операцию, пользуясь мобильным телефоном или компьютером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря разработкам отечественных IT-компаний и развитию цифровых банковских технологий будет создана и единая система идентификации. В итоге, у потребителя появится возможность не только в режиме онлайн отслеживать свою банковскую историю, но в любой момент получить необходимую информацию или консультацию специалиста.

Александр Сотников, начальник главного управления развития цифровых банковских технологий Национального банка Республики Беларусь:

Посредством дистанционного канала банковского обслуживания, сети Интернет любой житель нашего районного города сможет получать услуги и банковские товары у любого банка Республик Беларусь. Вне зависимости от того, находится физически отделения этого банка в этом населенном пункте, либо не находится.