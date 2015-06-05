Испанские СМИ: Ирина Шейк была любовницей Йозефа Блаттера

Новости Испании. Бывший президент международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер оказался в центре внимания после ряда громких коррупционных скандалов в ФИФА. В конце мая были задержаны семь высокопоставленных чиновников футбольной федерации, которых подозревают во взяточничестве.

Вечером 2 июня стало известно, что Блаттер подает в отставку с поста президента ФИФА. Он сам сообщил об этом на пресс-конференции в Цюрихе.

Внимание прессы сегодня приковано к другой стороне жизни 79-летнего швейцарца. Как пишет испанская пресса, у него мог быть роман с российской моделью Ириной Шейк.

Красавица, кстати, на 50 лет моложе швейцарца.

Испанская газета El Mundo опубликовала статью под названием «Все женщины в жизни Блаттера», в которой сделала сенсационное заявление: экс-глава ФИФА встречался с 29-летней моделью после расставания с польской теннисисткой Илоной Богуской. Сейчас его партнершей является 50-летняя Линда Баррас – бывшая жена швейцарского миллионера.