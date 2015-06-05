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Испанские СМИ: Ирина Шейк была любовницей Йозефа Блаттера

05 июня 2015 14:50
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Новости Испании. Бывший президент международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер оказался в центре внимания после ряда громких коррупционных скандалов в ФИФА. В конце мая были задержаны семь высокопоставленных чиновников футбольной федерации, которых подозревают во взяточничестве.

Испанские СМИ: Ирина Шейк была любовницей Йозефа Блаттера -1

Вечером 2 июня стало известно, что Блаттер подает в отставку с поста президента ФИФА. Он сам сообщил об этом на пресс-конференции в Цюрихе.

Внимание прессы сегодня приковано к другой стороне жизни 79-летнего швейцарца. Как пишет испанская пресса, у него мог быть роман с российской моделью Ириной Шейк.

Красавица, кстати, на 50 лет моложе швейцарца.

Испанская газета El Mundo опубликовала статью под названием «Все женщины в жизни Блаттера», в которой сделала сенсационное заявление: экс-глава ФИФА встречался с 29-летней моделью после расставания с польской теннисисткой Илоной Богуской. Сейчас его партнершей является 50-летняя Линда Баррас – бывшая жена швейцарского миллионера.

Испанские СМИ: Ирина Шейк была любовницей Йозефа Блаттера -4

Представители российской модели отказались комментировать информацию о ее связи с Блаттером.

Напомним, Ирина Шейк ранее встречалась с Криштиану Роналду, но в начале 2015 года стало известно, что они расстались.

# общество # Фотофакт # Звезды # Йозеф Блаттер

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