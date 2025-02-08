Как возникла «Мастерская добрых дел»? Пообщались с хозяйкой благотворительного фонда

Кристина Жуковец, автор социально-благотворительных проектов: Все началось 15 лет назад, когда мне установили диагноз. У меня обнаружили доброкачественную опухоль в головном и спинном мозге. Тогда у меня было две операции. К сожалению, третья оказалась неблагополучной. Дальнейшее мое лечение было предложено за границей. Это была лучевая терапия. И, конечно же, на нее нужны были средства. Было принято решение обратиться к людям за помощью. Обратились в наш Стародорожский райисполком. Тут же был открыт сбор для меня.

Кристина Жуковец:

В школах прозвенели звоночки о том, что наша Кристина… Вышла статья обо мне. Я была в шоке, что за короткий срок удалось собрать нужную мне сумму денег. И, наверное, именно мой город показал мне, что такое сила единства. После лечения моего я продолжала реабилитацию и столкнулась с тем, что мальчику нужна была помощь. И я понимаю, что все помогают, а я ничем не помогаю. И я вспомнила себя, насколько это тяжело, когда у тебя вроде бы все есть, но тебе нужно попросить помощи. Тогда я поняла, что я человек творческий. Я посмотрела на свои полки дома и поняла, что у меня очень много работ творческих. Тогда возникла идея аукциона. Я открыла страничку ВКонтакте, прикрепила туда свою первую работу, назначила цену первоначальную и ждала. Если вашу цену не перебивают в течение суток, то вы забираете данную работу за ту стоимость, которую вы сами назначили. И так начала работать моя «Мастерская добрых дел».