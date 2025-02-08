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В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена для 11-классников

08 февраля 2025 11:25
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В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена для 11-классников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена для 11-классников-2

Более 56 тысяч учащихся заняли места в аудиториях пунктов проведения испытаний (всего их 144). Как и в прошлом году, самый популярный предмет – русский язык, на втором месте – математика, на третьем – биология. Сегодня у выпускников школ, лицеев и гимназий есть возможность прочувствовать атмосферу проведения централизованного экзамена в незнакомом учреждении образования, проверить сложность тестов. Ну а проводя репетицию централизованного экзамена система образования отрабатывает весь механизм его организации: от регистрации до получения результатов.

# Образование в Беларуси

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