В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена для 11-классников

Более 56 тысяч учащихся заняли места в аудиториях пунктов проведения испытаний (всего их 144). Как и в прошлом году, самый популярный предмет – русский язык, на втором месте – математика, на третьем – биология. Сегодня у выпускников школ, лицеев и гимназий есть возможность прочувствовать атмосферу проведения централизованного экзамена в незнакомом учреждении образования, проверить сложность тестов. Ну а проводя репетицию централизованного экзамена система образования отрабатывает весь механизм его организации: от регистрации до получения результатов.