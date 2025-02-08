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Жильё для молодых специалистов станет доступнее? Эксперт рассказала об изменениях в законодательстве

08 февраля 2025 12:36
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Повышение социальной защищенности специалистов. Глава государства подписал указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья, которым комплексно регулируется предоставление квадратных метров работникам, наиболее востребованных в стране профессии.

Подробнее об изменениях в законодательстве поговорим с Татьяной Сергеевной Бухтой, заместителем начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома.

Жильё для молодых специалистов станет доступнее? Эксперт рассказала об изменениях в законодательстве-2

Юрий Царев, ведущий:
Как говорится, молодые специалисты – это те самые люди, на которых мы строим планы на будущее, а молодые люди строят свои жизненные планы. И у них всегда вопрос номер один – где жить? И у нас этот вопрос решается в стране, потому что государство идет навстречу молодым людям. Расскажите, пожалуйста, что у нас сейчас будет происходить.

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома:
Да, наверное, не только для молодых специалистов, да и вообще для каждого человека, жилье – это первостепенная потребность, которую стоит реализовывать. Если мы будем говорить про молодых специалистов, то главой государства подписан новый указ, который будет предоставлять арендное жилье наиболее востребованным профессиям. В том числе молодым специалистам мы не только в рамках этого указа можем предоставлять арендное жилье. Они имеют первоочередное право, как молодые специалисты, на предоставление арендного жилья. Это право, закрепленное в 111 статье Жилищного кодекса. Такое арендное жилье им предоставляется на основании индивидуального ходатайства, которое подписывает его работодатель. Информация об арендном жилье появляется на сайте Мингорисполкома, дублируется на сайтах администрации районов, в том числе в администрациях районов на стендах. То есть в общедоступных местах с пометкой, что это жилье предоставляется в рамках первоочередного предоставления по 111 статье Жилищного кодекса, и как только молодой специалист увидел, что такое жилье вывешено – можно брать ходатайство и бежать подавать заявление.

Жильё для молодых специалистов станет доступнее? Эксперт рассказала об изменениях в законодательстве-4

Татьяна Бухта:
Молодой специалист необязательно должен обратиться в администрацию района, на территории которого расположена его организация. Он может обратиться в любую из 9 администраций, которые имеются в городе Минск. Привязки к конкретной территории у него нет. У него на руках должно быть индивидуальное ходатайство, которое подпишет руководитель. Он приходит с паспортом в «одно окно» администрации и в рамках административной процедуры подает заявление.

Подробности в видео.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Молодые специалисты # Татьяна Бухта

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