Жильё для молодых специалистов станет доступнее? Эксперт рассказала об изменениях в законодательстве

Юрий Царев, ведущий:

Как говорится, молодые специалисты – это те самые люди, на которых мы строим планы на будущее, а молодые люди строят свои жизненные планы. И у них всегда вопрос номер один – где жить? И у нас этот вопрос решается в стране, потому что государство идет навстречу молодым людям. Расскажите, пожалуйста, что у нас сейчас будет происходить.

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома:

Да, наверное, не только для молодых специалистов, да и вообще для каждого человека, жилье – это первостепенная потребность, которую стоит реализовывать. Если мы будем говорить про молодых специалистов, то главой государства подписан новый указ, который будет предоставлять арендное жилье наиболее востребованным профессиям. В том числе молодым специалистам мы не только в рамках этого указа можем предоставлять арендное жилье. Они имеют первоочередное право, как молодые специалисты, на предоставление арендного жилья. Это право, закрепленное в 111 статье Жилищного кодекса. Такое арендное жилье им предоставляется на основании индивидуального ходатайства, которое подписывает его работодатель. Информация об арендном жилье появляется на сайте Мингорисполкома, дублируется на сайтах администрации районов, в том числе в администрациях районов на стендах. То есть в общедоступных местах с пометкой, что это жилье предоставляется в рамках первоочередного предоставления по 111 статье Жилищного кодекса, и как только молодой специалист увидел, что такое жилье вывешено – можно брать ходатайство и бежать подавать заявление.