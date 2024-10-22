Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости
Дворец Независимости 22 октября распахнул свои двери для юных миротворцев и будущих защитников правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся школ города Молодечно и воспитанники лицея МВД получили возможность заглянуть за кулисы политической жизни, увидеть залы и кабинеты, где принимаются важные для страны решения.
Особенно символично юным белорусам было побывать в Зеленом зале. Здесь в 2015 году проходили переговоры лидеров «нормандской четверки». В этих стенах слова о мире звучат еще более весомо. Беларусь поддерживает миролюбивую политику и всегда готова стать площадкой для переговоров. Впечатлений масса, а значит, и разговоров ни на один вечер.
Дарья Бицукова, учащаяся Средней школы № 14 Молодечно:
Быть миротворцем – это очень интересно и очень важно, можно участвовать в большом количестве мероприятий, которые помогают сохранять мир. Миротворчество – это то, что нас объединяет.
Светлана Чижикова, председатель Молодечненской районной организации ОО «Белорусский фонд мира»:
Самое главное то, что сегодня была возможность привести юное поколение, юных миротворцев, показать эпицентр экономической, социально-политической жизни страны, там, где работает Президент.
Почетно побывать в стенах дворца и будущим защитникам Родины. Многие из них мечтали об этом давно. Увидеть кабинеты, где работает Президент и принимает с докладами министра внутренних дел.
Станислав Дубиковский, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:
Я впервые во Дворце Независимости. Тут атмосфера такая, очень понравилось, не передать словами.
Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси:
Побывать в сердце нашей страны, где проходят знаковые мероприятия, где работает Президент, встречают делегации различного уровня, всегда почетно. Парни это заслужили своим трудом и учебой.
Дворец Независимости – символ белорусской государственности. Открыть его залы для посещений – личное распоряжение Президента.