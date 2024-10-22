Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости 22 октября распахнул свои двери для юных миротворцев и будущих защитников правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся школ города Молодечно и воспитанники лицея МВД получили возможность заглянуть за кулисы политической жизни, увидеть залы и кабинеты, где принимаются важные для страны решения.

Особенно символично юным белорусам было побывать в Зеленом зале. Здесь в 2015 году проходили переговоры лидеров «нормандской четверки». В этих стенах слова о мире звучат еще более весомо. Беларусь поддерживает миролюбивую политику и всегда готова стать площадкой для переговоров. Впечатлений масса, а значит, и разговоров ни на один вечер.