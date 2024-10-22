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Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости

22 октября 2024 18:41
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Дворец Независимости 22 октября распахнул свои двери для юных миротворцев и будущих защитников правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учащиеся школ города Молодечно и воспитанники лицея МВД получили возможность заглянуть за кулисы политической жизни, увидеть залы и кабинеты, где принимаются важные для страны решения. 

Особенно символично юным белорусам было побывать в Зеленом зале. Здесь в 2015 году проходили переговоры лидеров «нормандской четверки». В этих стенах слова о мире звучат еще более весомо. Беларусь поддерживает миролюбивую политику и всегда готова стать площадкой для переговоров. Впечатлений масса, а значит, и разговоров ни на один вечер.

Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости-2

Дарья Бицукова, учащаяся Средней школы № 14 Молодечно:
Быть миротворцем – это очень интересно и очень важно, можно участвовать в большом количестве мероприятий, которые помогают сохранять мир. Миротворчество – это то, что нас объединяет. 

Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости-4

Светлана Чижикова, председатель Молодечненской районной организации ОО «Белорусский фонд мира»:
Самое главное то, что сегодня была возможность привести юное поколение, юных миротворцев, показать эпицентр экономической, социально-политической жизни страны, там, где работает Президент.

Почетно побывать в стенах дворца и будущим защитникам Родины. Многие из них мечтали об этом давно. Увидеть кабинеты, где работает Президент и принимает с докладами министра внутренних дел.

Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости-6

Станислав Дубиковский, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:
Я впервые во Дворце Независимости. Тут атмосфера такая, очень понравилось, не передать словами. 

Учащиеся «Школ мира» и воспитанники лицея МВД посетили Дворец Независимости-8

Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД Беларуси:
Побывать в сердце нашей страны, где проходят знаковые мероприятия, где работает Президент, встречают делегации различного уровня, всегда почетно. Парни это заслужили своим трудом и учебой. 

Дворец Независимости – символ белорусской государственности. Открыть его залы для посещений – личное распоряжение Президента.

# Государственная социальная политика # Евгений Абрамович # Светлана Чижикова

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