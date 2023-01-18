Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера

Виктория Панкратович, ученица средней школы № 2:

Композиции моего проекта могут использоваться не только в школе, но и в собственном доме. У нас в Стародорожском районе как раз таки имеется много сфагнового мха. Его можно собрать в лесу и самому приготовить раствор из глицерина и воды, соотношение – 1:1. Это все поливается, и в течение семи дней он стабилизируется, в дальнейшем добавить пищевой краситель. И получается стабилизированный мох, из которого можно создавать различные композиции.