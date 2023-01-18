Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера

Новости Беларуси. Педагог Елена Тышкевич и ученица Виктория Панкратович из Стародорожской средней школы № 2 стали победителями зонального этапа проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Педагог Елена Тышкевич и ученица Виктория Панкратович из Стародорожской средней школы № 2 стали победителями зонального этапа проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На конкурсе они представили стартап «Наш уютный дом». Участники разработали необычную идею фитодизайна интерьера школьных помещений. Они создали композиции из камней, кактусов и суккулентов.
Но главный элемент такого декора – стабилизационный мох. Растение имеет эстетичный вид, не требует особого ухода, хорошо увлажняет воздух и поглощает вредные частицы.
Виктория Панкратович, ученица средней школы № 2:
Композиции моего проекта могут использоваться не только в школе, но и в собственном доме. У нас в Стародорожском районе как раз таки имеется много сфагнового мха. Его можно собрать в лесу и самому приготовить раствор из глицерина и воды, соотношение – 1:1. Это все поливается, и в течение семи дней он стабилизируется, в дальнейшем добавить пищевой краситель. И получается стабилизированный мох, из которого можно создавать различные композиции.
Свою экоразработку стародорожане представят на областном этапе республиканского инновационного проекта в конце января в Борисове.
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