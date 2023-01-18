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Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера

18 января 2023 09:37
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Новости Беларуси. Педагог Елена Тышкевич и ученица Виктория Панкратович из Стародорожской средней школы № 2 стали победителями зонального этапа проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера-1

На конкурсе они представили стартап «Наш уютный дом». Участники разработали необычную идею фитодизайна интерьера школьных помещений. Они создали композиции из камней, кактусов и суккулентов.

Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера-4

Но главный элемент такого декора – стабилизационный мох. Растение имеет эстетичный вид, не требует особого ухода, хорошо увлажняет воздух и поглощает вредные частицы.

Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера-7

Виктория Панкратович, ученица средней школы № 2:
Композиции моего проекта могут использоваться не только в школе, но и в собственном доме. У нас в Стародорожском районе как раз таки имеется много сфагнового мха. Его можно собрать в лесу и самому приготовить раствор из глицерина и воды, соотношение – 1:1. Это все поливается, и в течение семи дней он стабилизируется, в дальнейшем добавить пищевой краситель. И получается стабилизированный мох, из которого можно создавать различные композиции.

Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера-10

Свою экоразработку стародорожане представят на областном этапе республиканского инновационного проекта в конце января в Борисове.

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# Конкурс # общество # Виктория Панкратович # Фотофакт

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