Ищем свой автобус в приложении и «гасим» талон. Новая система оплаты проезда появилась в Минске. Есть и первые «зайцы»

Каждый день в мире появляется около 500 мобильных приложений. Не выходя из дома можно оплатить коммуналку, купить продукты, одежду, а в Минске с недавних пор и билеты на автобус, причем в неограниченном количестве.

Приложение «Tix» разработали белорусские айтишники. После скачивания нужно зарегистрироваться и привязать платежную карту. С этого момента про валидаторы, компостеры и наличный расчет можно забыть.

Евгений Шилов, корреспондент:

В разделе «Билеты» 3 опции: проездной на месяц, на 10 дней и одноразовый талон, пока только он и доступен.

Просто купить билет недостаточно, чтобы подтвердить поездку, заходим в раздел «Карта», ищем свой автобус и «гасим» талон. Если же нужный транспорт не отображается в приложении, всегда можно отсканировать QR-код.

В Минске новую систему оплаты внедрили на первом и сотом маршруте. Если тесты пройдут успешно, сервис охватит весь наземный транспорт столицы. Андрей Коршаков, генеральный директор компании-разработчика:

Кроме того, как купить и заплатить за себя, вы можете еще оплатить проезд за своих близких и друзей. В ближайшее время мы позволим еще обмениваться билетами друг с другом. В дальнейшем мы еще сделаем функцию родительского контроля, которая позволит смотреть, как ребенок, который должен там на такой-то остановке зайти, проезжает столько-то остановок, выходит и попадает в школу.

Со слов разработчиков, первые результаты совпали с ожиданиями – электронными билетами пользуется каждый пятый пассажир. Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Это те люди, которые не хотят стоять в очереди, не хотят считать сдачу. Здесь единожды скачав приложение, можно потом без очередей оплачивать проезд, покупать билеты в неограниченном количестве. Хотели бы и проездные документы перевести в сферу мобильных интернет-платежей, поэтому, безусловно, это в перспективе. Будем надеяться, что заработает.

Между тем, после запуска приложения появились и первые «зайцы». Хитрецы покупали билеты, но подтверждали поездку, только завидев сотрудников в синих жилетках. Впрочем, разработчики продумали и этот сценарий. Евгений Шилов:

Помимо версии для пассажиров, есть приложение и для контролеров. Когда подъезжает автобус, они могут заблокировать систему оплаты, а значит свести на нет все шансы на бесплатный проезд.