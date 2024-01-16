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Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств

16 января 2024 19:24
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Новости Беларуси. От научной идеи до промышленной технологии. В условиях острой конкуренции двигать отрасли вперед помогают молодые ученые. Благодаря в том числе их разработкам производства справляются с задачами по импортозамещению и внедряют новые уникальные продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств-1

Тех, кто не боится заглянуть за горизонт и посвятить себя науке, активно поддерживает государство. В этом году лауреатами президентской стипендии стали свыше 60 молодых ученых. Все они разработали новейшие технологии в различных сферах. В списке стипендиатов и житель Могилева Дмитрий Юманов. Он создал программу, которая позволяет значительно повысить качество сварных швов и тем самым снизить себестоимость изделия почти в два раза.

Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств-4

Дмитрий Юманов, старший преподаватель кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Белорусско-Российского университета:
Сварные соединения в производстве часто обладают каким-то рядом дефектов, и наша система позволяет эти дефекты устранить.

Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств-7

Дефекты сварных соединений – это то, что «по-научному» зацепило Дмитрия Юманова, еще когда он был аспирантом. В то время на кафедру с запросом помочь в решении похожей проблемы обратилось крупное промышленное предприятие. Оказалось, что при использовании стандартного регулятора тока из 100 сварных соединений только 40 обладают надлежащим качеством, и такая статистка актуальна для большинства заводов, где используют контактную рельефную сварку. Тогда молодой ученый задумался над созданием системы, которая поможет снизить процент брака.

Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств-10

Дмитрий Юманов:
Оборудование для сварки не всегда задает таким образом параметры, и, соответственно, могут наблюдаться какие-либо отклонения этих параметров. Мы это все исправили путем того, что система отрабатывает по программному коду четкую операцию. И, соответственно, она позволяет более плавно вводить электрическую энергию в зону сварки.

Контактная сварка с использованием новой системы выполняет соединение всего за две секунды против стандартных двух минут. Экономический эффект налицо.

Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств-13

Технологию Юманова уже удачно «обкатали» на одном из могилевских заводов. Большой ее плюс – она не требует технического перевооружения участка и позволяет реанимировать уже существующее оборудование. В таких нестандартных решениях нуждаются многие предприятия страны. Сейчас время молодых инженеров, которые способны решать сложные задачи. Профессия, которую вытеснили IT-специалисты, уверенно возвращается в топы.

Подробности – видеосюжете.

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# It-технологии # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области

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