Молодой учёный из Могилёва разработал инновационную систему для производств

Новости Беларуси. От научной идеи до промышленной технологии. В условиях острой конкуренции двигать отрасли вперед помогают молодые ученые. Благодаря в том числе их разработкам производства справляются с задачами по импортозамещению и внедряют новые уникальные продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тех, кто не боится заглянуть за горизонт и посвятить себя науке, активно поддерживает государство. В этом году лауреатами президентской стипендии стали свыше 60 молодых ученых. Все они разработали новейшие технологии в различных сферах. В списке стипендиатов и житель Могилева Дмитрий Юманов. Он создал программу, которая позволяет значительно повысить качество сварных швов и тем самым снизить себестоимость изделия почти в два раза.

Дмитрий Юманов, старший преподаватель кафедры «Оборудование и технология сварочного производства» Белорусско-Российского университета:

Сварные соединения в производстве часто обладают каким-то рядом дефектов, и наша система позволяет эти дефекты устранить.

Дефекты сварных соединений – это то, что «по-научному» зацепило Дмитрия Юманова, еще когда он был аспирантом. В то время на кафедру с запросом помочь в решении похожей проблемы обратилось крупное промышленное предприятие. Оказалось, что при использовании стандартного регулятора тока из 100 сварных соединений только 40 обладают надлежащим качеством, и такая статистка актуальна для большинства заводов, где используют контактную рельефную сварку. Тогда молодой ученый задумался над созданием системы, которая поможет снизить процент брака.

Дмитрий Юманов:

Оборудование для сварки не всегда задает таким образом параметры, и, соответственно, могут наблюдаться какие-либо отклонения этих параметров. Мы это все исправили путем того, что система отрабатывает по программному коду четкую операцию. И, соответственно, она позволяет более плавно вводить электрическую энергию в зону сварки. Контактная сварка с использованием новой системы выполняет соединение всего за две секунды против стандартных двух минут. Экономический эффект налицо.