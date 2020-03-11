Исаченко: человек приходит, человек обращается, мы его должны выслушать и помочь

Новости Беларуси. Более 500 обращений поступило в Совет Республики с начала 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане просят сенаторов помощи в решении самых разных вопросов. Рассказывают о проблемах с дорогами, в сфере ЖКХ. Многие приходят с личными спорами, которые касаются земельных участков, раздела имущества.

11 марта приём граждан провёл Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики. Он отметил, что все поступившие в верхнюю палату парламента обращения обрабатываются, ни одно не остаётся без внимания.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наша задача состоит в том, чтобы выслушать гражданина, понять, что он хочет: либо это личностный вопрос, либо вопрос, имеющий какое-то отношение для того региона, где он проживает. Человек приходит, человек обращается, мы его должны выслушать и там, где есть возможность в рамках законодательства, помочь.