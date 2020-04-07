Анатолий Кашепаров про Олега Молчана: то, что нужно было «Песнярам» в ту пору – я думаю, что он это дал

Новости Беларуси. В Минске презентовали диски в память о белорусском композиторе Олеге Молчане. Через неделю ему должно было исполниться 55 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Кашепаров, солист ВИА «Песняры», заслуженный артист БССР:

То, что нужно было «Песнярам» в ту пору – я думаю, что он это дал. Вот я много сейчас работаю по Союзу, и все равно помнят ансамбль «Песняры» именно той градации, 70-80-х. Я и понимаю, что ни один коллектив в мире не проработал столько лет в популяре.