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Анатолий Кашепаров про Олега Молчана: то, что нужно было «Песнярам» в ту пору – я думаю, что он это дал

07 апреля 2020 08:15
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Новости Беларуси. В Минске презентовали диски в память о белорусском композиторе Олеге Молчане. Через неделю ему должно было исполниться 55 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»

Анатолий Кашепаров про Олега Молчана: то, что нужно было «Песнярам» в ту пору – я думаю, что он это дал-1

Анатолий Кашепаров, солист ВИА «Песняры», заслуженный артист БССР:
То, что нужно было «Песнярам» в ту пору – я думаю, что он это дал. Вот я много сейчас работаю по Союзу, и все равно помнят ансамбль «Песняры» именно той градации, 70-80-х. Я и понимаю, что ни один коллектив в мире не проработал столько лет в популяре.

Анатолий Кашепаров про Олега Молчана: то, что нужно было «Песнярам» в ту пору – я думаю, что он это дал-4

# Белорусская музыка # Культура # Анатолий Кашепаров # Олег Молчан # Фотофакт

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