В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»

Новости Беларуси. В Минске презентовали диски в память о белорусском композиторе Олеге Молчане. Через неделю ему должно было исполниться 55 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Молчан работал в самых разных жанрах – от эстрадной песни и джаза до академической и хоровой музыки, был виртуозным джазовым пианистом и талантливым аранжировщиком.

Широкую известность он получил как автор множества композиций, которые исполнялись Владимиром Мулявиным и «Песнярами». Двойной диск с песнями и обработками, созданными композитором для ансамбля, и диск песен, написанных им для любимой жены, певицы Ирины Видовой, подготовила к выпуску легендарная фирма «Мелодия». Именно под этим лейблом знаменитый белорусский ансамбль выпускал виниловые пластинки, а в последующем и диски на протяжении всего своего творческого пути.

Ирина Видова, белорусская певица и поэтесса:

Действительно, были на одной волне 24 часа в сутки. Мы были неразлучны. Более того, я и сейчас ощущаю, что наша духовная связь не разорвалась. Был выпущен двойник. То есть практически все наследие Молчана, которое он создал в «Песнярах». Также туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась. «Ave Sole, або Слова Скарыны», с которой молодой композитор, 24 года, пришел в «Песняры». «Песняры» исполнили ее на своем 20-летнем юбилее.

Песни Олега Молчана брали в репертуар ведущие артисты и коллективы Беларуси, продолжают их исполнять и экс-солисты «Песняров». А песня, исполненная Владимиром Мулявиным, «Малiтва» на стихи Янки Купалы, еще при жизни композитора стала классикой и духовным гимном белорусов.