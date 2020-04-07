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В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»

07 апреля 2020 07:27
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Новости Беларуси. В Минске презентовали диски в память о белорусском композиторе Олеге Молчане. Через неделю ему должно было исполниться 55 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»-1

Олег Молчан работал в самых разных жанрах – от эстрадной песни и джаза до академической и хоровой музыки, был виртуозным джазовым пианистом и талантливым аранжировщиком.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»-4

Широкую известность он получил как автор множества композиций, которые исполнялись Владимиром Мулявиным и «Песнярами». Двойной диск с песнями и обработками, созданными композитором для ансамбля, и диск песен, написанных им для любимой жены, певицы Ирины Видовой, подготовила к выпуску легендарная фирма «Мелодия». Именно под этим лейблом знаменитый белорусский ансамбль выпускал виниловые пластинки, а в последующем и диски на протяжении всего своего творческого пути.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»-7

Ирина Видова, белорусская певица и поэтесса:
Действительно, были на одной волне 24 часа в сутки. Мы были неразлучны. Более того, я и сейчас ощущаю, что наша духовная связь не разорвалась. Был выпущен двойник. То есть практически все наследие Молчана, которое он создал в «Песнярах». Также туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась. «Ave Sole, або Слова Скарыны», с которой молодой композитор, 24 года, пришел в «Песняры». «Песняры» исполнили ее на своем 20-летнем юбилее.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»-10

Песни Олега Молчана брали в репертуар ведущие артисты и коллективы Беларуси, продолжают их исполнять и экс-солисты «Песняров». А песня, исполненная Владимиром Мулявиным, «Малiтва» на стихи Янки Купалы, еще при жизни композитора стала классикой и духовным гимном белорусов.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»-13

Об Олеге Молчане знают и далеко за пределами Беларуси. При жизни композитор возглавлял Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей. Сейчас друзья и коллеги готовятся к памятному юбилейному концерту, который пройдет 11 апреля.

В Минске презентовали диски в память об Олеге Молчане. «Туда вошла программа, которая ранее никогда не издавалась»-16

# Белорусская музыка # Культура # Ирина Видова # Олег Молчан # Фотофакт

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