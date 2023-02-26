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Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы

26 февраля 2023 10:51
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Новости Беларуси. Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом и завершение Масленицы. У православных сегодня, 26 февраля, много поводов, чтобы вспомнить о народных традициях. Одна из них – баловать себя и близких блинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы-1

На большой блинный фест сегодня собрались минчане у Дворца спорта. Там всю неделю работает ароматная праздничная ярмарка. Блины с различными начинками, шашлыки, уха, горячий чай из самовара на дровах. Аппетитные угощения готовят прямо на глазах. Все это согревает тело и радует душу. Работают также интерактивные площадки. Для гостей концертная программа и аттракционы, не только для детей, но и для взрослых.

Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы-4

Анжелика Лапатей, продавец:
Мы готовы к гостям, у нас большой ассортимент, огромное количество блинчиков с разными начинками и горячих напитков. У всех хорошее настроение, много народа гуляет.

Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы-7

Сегодня, например, были в театре детском, в ТЮЗе. Ходили на «Муху-Цокотуху». Сейчас идем в Национальную школу красоты на показ, ребеночек занимается. Сейчас пойдем покушаем вкусняшек. Учитывая, что сегодня последнее воскресенье Масленицы, скушаем блин, выпьем чаю.

Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы-10

Нагуливаем аппетит, ходим, смотрим, любуемся, получаем впечатления. Заряжаемся хорошим настроением.
– Блины на Масленицу сами готовите, жена или покупаете?
– Жена готовила, вчера съели, а сегодня уже пришли на местные полюбоваться, попробовать. Сегодня Прощенное воскресенье и хотелось бы, чтобы все люди (россияне, белорусы, украинцы) как-то нашли в себе силы попросить друг у друга прощения за все обиды и непонимания, чтобы у нас был мир.

Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы-13

Впрочем, отведать блинов с пылу с жару сегодня можно в каждом районе столицы. Основные площадки будут работать до самого вечера.

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# Ярмарки в Минске # общество # Анжелика Лапатей # Новости Минска и Минской области # Необычное

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