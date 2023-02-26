Блины, чай и аттракционы. У Дворца спорта продолжает работу ярмарка по случаю Масленицы

Новости Беларуси. Прощеное воскресенье – последний день перед Великим постом и завершение Масленицы. У православных сегодня, 26 февраля, много поводов, чтобы вспомнить о народных традициях. Одна из них – баловать себя и близких блинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большой блинный фест сегодня собрались минчане у Дворца спорта. Там всю неделю работает ароматная праздничная ярмарка. Блины с различными начинками, шашлыки, уха, горячий чай из самовара на дровах. Аппетитные угощения готовят прямо на глазах. Все это согревает тело и радует душу. Работают также интерактивные площадки. Для гостей концертная программа и аттракционы, не только для детей, но и для взрослых.

Анжелика Лапатей, продавец:

Мы готовы к гостям, у нас большой ассортимент, огромное количество блинчиков с разными начинками и горячих напитков. У всех хорошее настроение, много народа гуляет.

Сегодня, например, были в театре детском, в ТЮЗе. Ходили на «Муху-Цокотуху». Сейчас идем в Национальную школу красоты на показ, ребеночек занимается. Сейчас пойдем покушаем вкусняшек. Учитывая, что сегодня последнее воскресенье Масленицы, скушаем блин, выпьем чаю.

– Нагуливаем аппетит, ходим, смотрим, любуемся, получаем впечатления. Заряжаемся хорошим настроением.

– Блины на Масленицу сами готовите, жена или покупаете?

– Жена готовила, вчера съели, а сегодня уже пришли на местные полюбоваться, попробовать. Сегодня Прощенное воскресенье и хотелось бы, чтобы все люди (россияне, белорусы, украинцы) как-то нашли в себе силы попросить друг у друга прощения за все обиды и непонимания, чтобы у нас был мир.