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В Витебской области 7 районов пострадали из-за непогоды

26 февраля 2023 10:58
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Новости Беларуси. Семь районов Витебской области пострадали от непогоды. Минувшей ночью и утром 26 февраля в регионе прошел сильный снег, сопровождавшийся порывистым ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области 7 районов пострадали из-за непогоды-1

В результате ряд населенных пунктов оказался без электричества. Сейчас оно отсутствует в более чем сотне деревень и агрогородков. Задействованы 30 восстановительных бригад, в составе которых более 100 человек и 30 единиц техники. Работу энергетиков усложняют упавшие на дороги и просеки деревья, которые мешают быстро добраться спецтехнике к местам повреждений.

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# Погода в Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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