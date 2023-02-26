В Витебской области 7 районов пострадали из-за непогоды

Новости Беларуси. Семь районов Витебской области пострадали от непогоды. Минувшей ночью и утром 26 февраля в регионе прошел сильный снег, сопровождавшийся порывистым ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ряд населенных пунктов оказался без электричества. Сейчас оно отсутствует в более чем сотне деревень и агрогородков. Задействованы 30 восстановительных бригад, в составе которых более 100 человек и 30 единиц техники. Работу энергетиков усложняют упавшие на дороги и просеки деревья, которые мешают быстро добраться спецтехнике к местам повреждений.