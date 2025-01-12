Александр фон Бисмарк, общественный деятель, политик, основатель проекта «Диалог Бисмарка»:

Сразу отмечу, что когда все началось, правительство хотело отменить много лет существовавший «Петербургский диалог». И когда я это услышал, я сразу же начал «Диалог Бисмарка», потому что, во-первых, мои двое сыновей являются гражданами Германии и России. У меня двое сыновей, два немецко-русских Бисмарка, и это, конечно, эмоционально обязывает.

Кроме того, у меня так много друзей в России, что я сказал, что критика в мейнстримных СМИ не отнимет у меня моих друзей в России. Поэтому я всегда поддерживал связь с Россией. Я ездил в Петербург, в Москву, общался там с людьми, в том числе и с чиновниками. И в 2022 году и далее я не оставлял эти контакты. Промотивировал их через социальные сети, где у меня в YouTube есть проект «Беседы у камина».

Ко мне приходят многие европейские политики, даже генералы НАТО, и все они согласны с тем, что нельзя быть агрессивными по отношению к России. Эта философия, конечно, у нас семейная. Так сильно завещал великий Отто фон Бисмарк не воевать с Россией.

Ранее у нас были такие хорошие экономические отношения, и санкции, которые были введены против России, повлияли на нас как на людей. Не на российское правительство и не на российский народ в первую очередь, а скорее на нас.

И это оказывает широкое влияние на общественность Германии. Создалось совершенно иное настроение, так что теперь Шольц, который все еще немного колебался относительно поставок «Таурус» в Украину, изменил линию и больше не культивирует эту агрессивность в отношении России, а говорит, что мы должны продолжать диалог с ней. Изменения в немецкой политике на этом направлении явно назрели.