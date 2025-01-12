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Александр фон Бисмарк: мы надеемся, что в Германии появится миролюбивое правительство и возобновит переговоры

12 января 2025 19:44
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Прогнозы развития системы международных отношений в наступившем году обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Александр фон Бисмарк: мы надеемся, что в Германии появится миролюбивое правительство и возобновит переговоры-2

Александр фон Бисмарк, общественный деятель, политик, основатель проекта «Диалог Бисмарка»:
В четверг у нас была онлайн-беседа между Илоном Маском и Алис Вайдель из АдГ, а также все заметнее очень активная представительница левого лагеря Сара Вагенкнехт. Эти две партии подталкивают ХДС и СДПГ к тому, чтобы они корректировали свои позиции. 

Мы больше не должны быть такими агрессивными, но мы также больше не должны быть такими антироссийскими. Мы видим, что в Австрии партия, выступающая за сотрудничество с Россией, получила право формировать правительство. 

Изменения также произойдут, и мы надеемся, что в Германии наконец-то появится правительство, которое займет миролюбивую позицию, прежде всего, возобновит переговоры. Потому что только путем переговоров и сообща можно двигаться далее. 

Нам не обязательно всегда придерживаться одинаковых позиций, но дипломатия важна. А она в Германии утрачена. Но мы надеемся, что она вернется с новыми выборами 23 февраля в Германии.

# Надежда Сасс # Международная политика

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