Александр фон Бисмарк, общественный деятель, политик, основатель проекта «Диалог Бисмарка»:

В четверг у нас была онлайн-беседа между Илоном Маском и Алис Вайдель из АдГ, а также все заметнее очень активная представительница левого лагеря Сара Вагенкнехт. Эти две партии подталкивают ХДС и СДПГ к тому, чтобы они корректировали свои позиции.

Мы больше не должны быть такими агрессивными, но мы также больше не должны быть такими антироссийскими. Мы видим, что в Австрии партия, выступающая за сотрудничество с Россией, получила право формировать правительство.

Изменения также произойдут, и мы надеемся, что в Германии наконец-то появится правительство, которое займет миролюбивую позицию, прежде всего, возобновит переговоры. Потому что только путем переговоров и сообща можно двигаться далее.

Нам не обязательно всегда придерживаться одинаковых позиций, но дипломатия важна. А она в Германии утрачена. Но мы надеемся, что она вернется с новыми выборами 23 февраля в Германии.