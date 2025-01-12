В каких случаях Зеленский может уйти в отставку? Политолог назвал три пункта

Константин Бондаренко, украинский политолог, публицист:

То, что у Зеленского есть такая опция, что он добровольно может уйти в отставку, заявив о том, что не согласен с давлением, которое оказывается на него и Украину, на украинское руководство со стороны Соединенных Штатов, вполне возможно. Тогда может произойти определенная замена формальная. Замена Зеленского на Залужного. Это члены одной команды, которые только разыгрывают иногда игру во фронду.

Что касается замен. Мы понимаем, что замена может произойти несколькими способами, если возникнет такой вопрос. Это электоральные определенные действия, то есть выборы. Выборы, инициирование выборов. О них сейчас в Украине не говорит только ленивый. Партии и политики готовятся к выборам. Все уже чувствуют, что весной, в мае где-то, могут эти выборы состояться.

Второй момент. Очевидно, что добровольный уход Зеленского, когда он почувствует определенное давление, тоже возможен. Это называется уйти, чтобы вернуться. Дать возможность своему преемнику взвалить на себя груз непопулярных решений и потом через некоторое время вернуться во главе условной партии реванша.

И третий момент. Это неконституционный путь свержения. Об этом мы, конечно же, точно знать не можем. Мы пока что можем рассматривать только варианты, которые лежат в конституционной плоскости.