Самые древние издания датируются XVI веком. Рассказываем историю Президентской библиотеки

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Юлия Сермяжко, заведующая отделом библиотечного маркетинга Президентской библиотеки Республики Беларусь:

Уникальный документ о том, как первые книги попадали к нам в библиотеку, расписки о получении. Уникальны они тем, что в основном написаны вручную. Тут же находится книга, мы записали рассказ бывшей заведующей фонда комплектования. «Пострадавшие от немецкой оккупации просим всех помочь восстановить фонд». И с этими бланками они ездили по всем республикам Советского Союза, которые делились с нами фондом. У нас теперь очень много книг из Азербайджана, Ленинграда.

Так, к 1950 году фонд библиотеки уже насчитывал около 250 тысяч экземпляров. Слаженная работа коллектива и преданность профессии – секрет успеха. Посетители в восторге. Двери читального зала были открыты для всех с утра и до полуночи.