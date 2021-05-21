Ирина Дорофеева про фестиваль-конкурс «Арт-вакацыі»: чем больше будет такой одарённой молодёжи, тем богаче будет наша страна

Новости Беларуси. Молодежная столица Беларуси, Гродно, продолжает становиться площадкой для самых ярких событий страны. Город принял финал национального фестиваля-конкурса «Арт-вакацыі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодежная столица Беларуси, Гродно, продолжает становиться площадкой для самых ярких событий страны. Город принял финал национального фестиваля-конкурса «Арт-вакацыі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это самый большой в нашей стране праздник для художественных коллективов профессионально-технического и среднего специального образования. В 2021 году он проходил под девизом «Выбор молодежи – творчество, традиции, труд».
В финале приняли участие победители региональных этапов более чем в 100 номинациях, свои номера представляли свыше 250 колледжей и лицеев. От вокального и хореографического до театрального жанра – на сцене молодые люди делились талантом, креативом, признавались в любви к своей родине. Гран-при получили пять победителей.
Екатерина Арестова, руководитель народной студии вокала «Дружбакі і сяброўкі»:
Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж. Мы сегодня заняли гран-при коллективом, я руководитель. Конечно, почетно. Это лучше первого места. Мы любим побеждать и быть первыми всегда и везде.
Ирина Дорофеева, председатель жюри фестиваля, заслуженная артистка Беларуси:
Я очень счастлива, что такой фестиваль есть у нас в республике, в нашей родной Беларуси. Потому что он объединяет творческую молодежь, одаренных людей. Чем больше будет такой одаренной молодежи, тем богаче будет наша страна.
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