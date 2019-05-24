Прямой эфир

Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки

24 мая 2019 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси знакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой дороге вокруг Минска,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко к этому вопросу обращается не впервые.

Будет проконтролировано, выполнены ли поручения. Ранее Александр Лукашенко заявлял: «Кольцевая дорога должна быть витриной республики, чтобы люди ехали и видели, что здесь живут хозяева».

Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки-1

Особенно это актуально накануне II Европейских игр, когда столица будет принимать небывалое количество зарубежных гостей. Главе государства доложат о том, что делается по поддержанию в надлежащем состоянии кольцевой и транспортных развязок.

Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки-4

Президент во время движения по магистрали сделает несколько остановок. На первой из них Александр Лукашенко уже поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки.

Все подробности – в следующих выпусках.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Собираем багаж: что запрещено брать в самолет?
24 мая 2019 07:38

Собираем багаж: что запрещено брать в самолет?

На День славянской письменности и культуры в Минске пройдёт крестный ход
24 мая 2019 07:29

На День славянской письменности и культуры в Минске пройдёт крестный ход

Марзалюк: «Наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате? Потому что, прошу прощения, это наболело»
23 мая 2019 20:47

Марзалюк: «Наконец, получим методику, где ЦТ будет коррелироваться с оценкой в аттестате? Потому что, прошу прощения, это наболело»