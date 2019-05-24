Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки

Новости Беларуси. Президент Беларуси знакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой дороге вокруг Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко к этому вопросу обращается не впервые.

Будет проконтролировано, выполнены ли поручения. Ранее Александр Лукашенко заявлял: «Кольцевая дорога должна быть витриной республики, чтобы люди ехали и видели, что здесь живут хозяева».