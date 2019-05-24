Александр Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки

Новости Беларуси. Президент Беларуси знакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой дороге вокруг Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко к этому вопросу обращается не впервые.
Будет проконтролировано, выполнены ли поручения. Ранее Александр Лукашенко заявлял: «Кольцевая дорога должна быть витриной республики, чтобы люди ехали и видели, что здесь живут хозяева».
Особенно это актуально накануне II Европейских игр, когда столица будет принимать небывалое количество зарубежных гостей. Главе государства доложат о том, что делается по поддержанию в надлежащем состоянии кольцевой и транспортных развязок.
Президент во время движения по магистрали сделает несколько остановок. На первой из них Александр Лукашенко уже поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки.
Все подробности – в следующих выпусках.