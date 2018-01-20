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В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства

20 января 2018 18:48
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Новости Беларуси. Случаи незаконной охоты и рыболовства, вырубки леса – совсем скоро обо всех замеченных нарушениях можно будет рассказать с помощью мобильного приложения, причём, каждому белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -1

Госинспекция охраны животного и растительного мира активно внедряет новые формы работы. В 2017  году она празднует юбилей: 15 лет со дня образования.

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -3

Поздравления направил и глава государства. Их зачитали на праздничном концерте, который прошел сегодня в Минске.   За годы работы инспекции сделано немало. В первую очередь снизилось количество правонарушений.

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -5

Сергей Новиков, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:
Уже практически в завершении мобильное приложение, которое позволит, скачав его, любому гражданину, находящемуся в лесу, на водоёме  передать информацию для реагирования. Дежурная служба принимает, обрабатывает, передаёт инспекторам, которые в угодье, чтобы быстрее выявить и качественнее фиксировать правонарушения. Ежегодно количество правонарушений уменьшается на 10-15 % в среднем. 

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -7

Сегодня в составе Госинспекции 6 областных и 38 межрайонных отделений. Под их контролем находится вся территория Беларуси. В среднем один инспектор охраняет 33 гектара леса и около 40 озёр.

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -9

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -11

В Беларуси разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оперативно сообщать о случаях незаконной охоты и рыболовства -13

# общество # Охота и рыболовство # Фотофакт # Сергей Новиков

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