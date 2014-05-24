Инвалид-колясочник добивается пандуса в своем доме уже несколько месяцев

Минчанину Эдуарду Красинскому в обыденной жизни ежедневно приходится сталкиваться с непреодолимыми препятствиями. Любой выход из квартиры на улицу сопровождается неимоверными усилиями. Зачастую без помощи соседей он вообще не может сходить ни в магазин, ни на почту.

Эдуард Александрович инвалид первой группы, колясочник. Последняя стала для него неизбежностью в январе 2012, когда в результате тяжелого недуга мужчине ампутировали правую ногу. Это в Европе инвалиды — «люди с повышенными потребностями», в нашей же стране — это «люди с ограниченными возможностями». Возможности нашего героя ограничены банальным пандусом.

Эдуард Красинский:

Первое было, когда я пожаловался на то, что пандус был короткий. Жаловался я в ЖРЭО. Начальник отдела, Наталья Валерьевна сказала: если вы не можете заехать, я приеду и помогу вашему племяннику. Племянник у меня крепкий парень, он с разгона разгонялся, чтобы меня затолкать наверх. Я обращался в горисполком на горячую линию, в ЖРЭО обращался.

Сотрудники ЖРЭО Октябрьского района поспособствовали тому, чтобы специально для Эдуарда Александровича установили подъёмник в подъезде. Теперь мужчина может без проблем спуститься на первый этаж. А дальше путь отрезан.

Эдуард Красинский:

Подъёмник сделали, надо отдать должное. Они хорошо все сделали. Меня пригласили, чтобы я попробовал съехать, прокатиться по нему. Всё нормально. А с пандусом беда целая. Есть письмо из исполкома, что пандус готов был где-то в ноябре 2012 года.

Действительно, в 2012 году пандус начали устанавливать, но не довели дело до конца. Для удобства пользования инвалидной коляской, пандус должен иметь нескользкую ровную поверхность, расположенную под малым наклоном, что нельзя сказать про рампу около подъезда Эдуарда Красинского. Без чьей-либо помощи подняться по ней было практически невозможно.

Эдуард Красинский:

Длина пандуса зависит от высоты и соотношение должно быть 1/12. Если здесь 1м, то там будет 12. Здесь 1 к 10. Короче сделали, тем более, что есть ещё с тротуара уклон. Метра полтора не хватает пандуса.

Это ещё можно было пережить, но вот то, что перила изначально не были установлены, ни в какие рамки не лезет.

Эдуард Красинский:

Дошло до того, что я обратился, есть такое бюро по защите прав инвалидов. Они начали помогать мне. Позвонили и сказали, что сделан узкий проход, невозможно поставить перила, потому что не позволяет ширина.

Мало того, что сам пандус короткий, ко всему прочему, ещё и узкий. После долгих просьб и унижений, пандус всё-таки расширили, удлинили и установили перила. Только вот теперь наклонная площадка упиралась в лавочку, последняя неоднократно становилась препятствием для инвалида.

Эдуард Красинский:

Они сделали съезд прямо в клумбу. Площадка должна быть и забетонирована, и заасфальтирована. Это никто не учитывает. Из ЖЭСа ко мне никто ни разу не подошел. Я один раз перевернулся, когда съезжал с тротуара на асфальт. Есть свидетель. Хорошо не разбился. Потом я модернизировал коляску и приделал такие штуки, чтобы не перевернуться.

Тротуар, по которому мог бы передвигаться Эдуард Александрович слишком узкий и проехать по нему невозможно. Для этого был предусмотрен съезд на дорогу. Только уже долгое время он непригодный для использования.

Эдуард Красинский:

Здесь машины ставят постоянно. Стоишь перед дилеммой: выехать не можешь или заехать. Там в принципе, надо нарисовать знак инвалидной коляски. Я прошу единственное: довести дело до конца.

Сейчас главное, чтобы просьба гражданина Красинского была услышана чиновниками. Нам удалось пообщаться с директором ЖЭС № 69 Некрашевичем Николаем Николаевичем. Он посетил проблемное место и пообещал все привести в соответствие. Так же Николай Николаевич уточнил, что никаких заявок от Эдуарда Александровича не поступало.

Николай Некрашевич, директор ЖЭС №9:

Пожелезним стяжечку очередную, подделаем, но автомобилями, если будет разрушаться, я ничего там не сделаю. Это дворовая территория. Заключался договор, разрабатывается проект, там будут гарантийные обязательства. Буду находить эту организацию, будем поправлять.

Конечно, будете! Куда же вы денетесь? Удивляет, порой, человеческое равнодушие. Мы живем так, как будто всегда наш жизненный путь будет озарять солнце и в спину дуть попутный ветер. Эдуард Красинский тоже когда-то не предполагал, что жизнь его усадит в инвалидную коляску. И сегодня ему стыдно, что он вынужден упрашивать коммунальщиков сделать его жизнь более-менее сносной. А коммунальщики? Судите сами.

Николай Некрашевич:

В этом же доме, в первом подъезде женщине год назад отняли ногу. Она ко мне обратилась. Такие решения я не принимаю, я посоветовал ей обратиться в ЖРЭО. Я сам туда позвонил. Да, отдали на разработку проект. Человек год молчит! А вот у этого...

Пусть гибнут слабые и уродливые — первая заповедь нашего человеколюбия. Что вреднее любого порока? — Сострадать слабым и калекам — христианство, — так говорил Фридрих Ницше.

Когда лично Ницше в среднем возрасте стал калекой и попал в больницу с множеством болезней (психических, сифилисом). Как вы думаете, как бы он хотел, чтобы ему помогли: по-христиански или по ницшеански?