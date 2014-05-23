Минск занял первое место в рейтинге «Forbes» среди городов, комфортных для ведения бизнеса

Новости Беларуси. Минск занял первое место в рейтинге «Forbes». Авторитетный журнал впервые составил список городов бывшего СССР, комфортных для ведения бизнеса. На втором месте находится Таллин, на третьем – Вильнюс. Алма-Ата и Астана расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Для анализа рассматривались столицы и города с населением около 1 млн человек. Среди критериев – средняя зарплата по городу, распространение мобильной связи и Интернета, сложность получения пакета документов на строительство, количество рейсов, ежедневно обслуживаемых аэропортами. А также уровень безработицы, производительность труда, индекс миролюбия граждан страны и количество преступлений на 1000 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.