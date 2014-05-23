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Минск занял первое место в рейтинге «Forbes» среди городов, комфортных для ведения бизнеса

23 мая 2014 17:12
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Новости Беларуси. Минск занял первое место в рейтинге «Forbes». Авторитетный журнал впервые составил список городов бывшего СССР, комфортных для ведения бизнеса. На втором месте находится Таллин, на третьем – Вильнюс. Алма-Ата и Астана расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Для анализа рассматривались столицы и города с населением около 1 млн человек. Среди критериев – средняя зарплата по городу, распространение мобильной связи и Интернета, сложность получения пакета документов на строительство,  количество рейсов, ежедневно обслуживаемых аэропортами. А также  уровень безработицы, производительность труда,  индекс миролюбия граждан страны и  количество преступлений на 1000 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Бизнес в Беларуси

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