Дружеский футбольный матч между командами братьев Запашных и представителей прессы прошел в Минске

Новости Беларуси. Эмоции на пределе: дрессировщики против журналистов. Дружеский матч между командами братьев Запашных и представителей прессы в самом разгаре.

Какая напряженная игра с непредсказуемым результатом: 5:4 в пользу команды цирковых артистов. Каждый играл на максимуме своих возможностей.

В это же время на трибунах творилось что-то невероятное: школьники громко поддерживали своих любимчиков.

Эдгард Запашный, дрессировщик:

Надеемся, что матч в любом случае доставит удовольствие нам и болельщикам. В хоккее я просто наблюдающий, болельщик, в отличие от моего брата, который играет регулярно, то в футбол я фактически регулярно играю и уже давно.

Артур Жоль, журналист:

Прекрасное времяпрепровождения. Солнце, лето, тепло, зрители на трибунах, атмосфера. Я при такой поддержке никогда в жизни не играл.

Интернациональная игра – белорусские журналисты и российские циркачи – прошла на стадионе столичной гимназии №17. Перед матчем удачи футболистам-любителям желали именитые спортсмены и дипломаты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Малашенко, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Я буду болеть и за тех, и за других. И желаю, конечно же, всех выигрыша.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпиады-2012 по плаванию:

Люблю футбол. Но так как сейчас идет чемпионат мира по хоккею, конечно же, слежу за нашей командой, радуюсь, что они все-таки пробились в другую группу, и переживаю, болею дальше.