Новости Беларуси. Амнистия в Беларуси коснется более 10 тысяч осужденных. Законопроект уже принят в двух чтениях. В Палате представителей документ подготовлен по инициативе главы государства.

Предполагается, что из исправительных учреждений будут освобождены около 3 тысяч человек. Оставшимся амнистированным срок наказания будет сокращен на год.

Это коснется только тех, кто отбывает наказание за преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Поэтому, отвечая на телефонные звонки в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» начальник департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко отметил, что негативного влияния на криминальную обстановку в обществе амнистия не окажет. Такая практика, напротив, стимулирует провопослушное поведение. Это подтвердила и жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В истории независимой Беларуси предстоящая амнистия уже 13 по счету. Нынешняя будет приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Сергей Дорошко, начальник департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел:

После публикации закона в официальных средствах массовой информации мы начнем применять закон об амнистии. В течение полугода будут применять закон об амнистии. После того, как срок действия закона закончится и возникнут какие-то вопросы у кого-то из других осужденных, будут применять, соответственно, генеральная прокуратура и местные прокуроры, которые имеют право. Впервые применена такая норма, как лица, которые не возместили ущерб (это ключевое слово), не подлежат амнистированию. То есть сначала ущерб, а потом – разговор о проведении амнистии.