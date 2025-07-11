Интернет-магазины и интернет-площадки обязали отвечать на электронные обращения покупателей

У интернет-магазинов с этого дня новая обязанность – отвечать на электронные обращения покупателей. С ростом популярности взаимоотношения маркетплейсов с потребителями стали развиваться более активно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появилась необходимость регулирования данной сферы деятельности. В чистом виде интернет-площадка не была до недавнего времени стороной во взаимодействии с потребителем. Согласно нововведениям, теперь такие субъекты должны обеспечить заключение договора через электронную форму заказа с возможностью проверки и исправления данных до его подтверждения. Кроме того, магазины обязаны внедрить техническую возможность подачи и рассмотрения жалоб в электронном виде.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Раньше интернет-площадки, интернет-магазины устанавливали электронную обратную связь, но чаще всего отвечали боты. Я думаю, вы тоже сталкивались в такой ситуации, когда месяцами вам пишут, например: «Ваша претензия принята. Идет рассмотрение, по результатам вы будете проинформированы». Учитывая то, что дистанционная торговля носит характер, при котором продавец и потребитель не встречаются, они общаются только через интернет, логично было установить требования о том, что должны рассматривать претензии, обращения потребителей именно в электронном виде.

В торговом реестре Беларуси зарегистрировано свыше 30 тысяч интернет-магазинов. На многих из них присутствуют иностранные продавцы. В случае спора с такими субъектами покупателю сложно восстановить свои права. Например, вернуть некачественный товар или деньги, потраченные на его приобретение. Поэтому на интернет-площадку теперь возлагаются такие же обязательства, как и на продавца.