Интересы покупателей в приоритете. Белкоопсоюз внедряет новый формат в торговле и общественном питании

Новости Беларуси. Новый формат в торговле и общественном питании. Один из крупнейших ритейлеров страны реагирует на интересы и запросы покупателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях высокой конкуренции Белкоопсоюз обновляет свои магазины и меняет принципы обслуживания. Работа масштабная, ведь потребительская кооперация обслуживает ни много ни мало около 25 тысяч населенных пунктов Беларуси.

В деревню Костинка новая автолавка приезжает дважды в неделю. Любовь Сербаева знает точно: машина будет ровно к полудню, без опозданий. Для местных жителей приезд автомагазина – возможность лишний раз встретиться, обсудить последние новости и купить все, что нужно.

Любовь Сербаева, житель деревни Костинка:

Продукты покупаю – хлеб, молоко, сметану, сладости. Вот, грунт купила. Видите, сейчас ассортимент расширился.

Светлана Крот действительно свой человек. Всех своих покупателей знает по именам. Она и колбасу поможет выбрать, и заказы примет.

Автолавка привозит не только продукты. По пожеланиям сельчан магазин на колесах доставит стройматериалы, довезет бытовую технику или мебель. Сейчас Белкоопсоюз активно проводит обновление автопарка. На смену отработавшим ресурс машинам закупают новые, лучше оборудованные, более вместительные. На витрине теперь больше товара.

Светлана Крот, продавец автомагазина Могилевского райпо:

Здесь уже два холодильника. Морозильная камера есть. Витрина. Намного больше можно взять товара. Решили разнообразить ассортимент для наших покупателей, чтобы были все довольны.

Система потребкооперации обслуживает около 25 тысяч населенных пунктов страны. В малонаселенные деревни приезжают автолавки, в более крупных работают стационарные магазины. Торговые объекты меняют формат. Магазин в агрогородке Речки после ребрендинга не узнать: больше товара, больше акций и скидок. А покупателям предложили самообслуживание.

Анна Харченко, житель агрогородка Речки:

После ремонта стало и нам лучше. Можем товар посмотреть, потрогать. Что хотим, то и возьмем.

Владимир Буевич, заместитель председателя правления Могилевского райпо:

Покупатель есть, покупатель доволен нашей работой. В дальнейшем, я думаю, будем развиваться в таком же направлении.

А в райцентрах Белкоопсоюз взял курс на открытие широкоформатных торговых объектов. Как пример – вот этот в Костюковичах. Площадь более 300 квадратов, около 7000 товарных позиций – от игрушек, посуды и косметики до продукции собственного производства.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Здесь взяли на вооружение призыв «Покупай белорусское». Абсолютное большинство товаров – почти 100 % – это продукция отечественных производителей. А крупы и макароны можно брать на развес. Хочешь 20 граммов, а хочешь и 5 килограммов.

Еще одна фишка – кафе по единому бренду Белкоопсоюза «Еда-кофе». Уютный интерьер, широкий ассортимент и демократичные цены. Жители райцентра оценили.

Яна Ковалева, житель Костюковичей:

В кафе очень приятная атмосфера. Хороший ассортимент булочных и кондитерских изделий. Кофе – 24 вида. Приятное обслуживание. Вечером сюда особо не зайти, все места заняты.