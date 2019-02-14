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Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников

14 февраля 2019 14:34
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Новости Беларуси. Как сделать рацион белорусов не только вкусным, но и полезным? Этот вопрос 14 февраля в центре внимания ученых в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников-1

Здоровое питание, создание уникальных натуральных составов, заменяющих соль, сахар, но при этом позволяющих сохранить вкус блюд – это мировая тенденция.

Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников-4

Отечественные производители стараются быть в тренде и готовы предложить целое здоровое меню: начиная от хлеба, который даже полезен во время диеты, до просто мармеладок, которые восстановят энергетический баланс.

Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников-7

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности:
Мы совершенно по-другому стали, по сравнению с тем, как 20, 30 лет назад, жить, работать, у нас появились компьютеры, увеличилась работа в офисе. Нам необходим немножко другой рацион питания. Поэтому уже сегодня уменьшилась калорийность наших рационов официально. Поэтому нам надо, чтобы в наших продуктах рацион был более концентрированный.

Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников-10

Сейчас ученые активно работают над созданием спортивного питания и специального полезного меню для школьников.

# Здоровое питание # общество # Алексей Мелещеня # Фотофакт

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