Белорусские учёные работают над созданием спортивного питания и полезного меню для школьников

Новости Беларуси. Как сделать рацион белорусов не только вкусным, но и полезным? Этот вопрос 14 февраля в центре внимания ученых в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здоровое питание, создание уникальных натуральных составов, заменяющих соль, сахар, но при этом позволяющих сохранить вкус блюд – это мировая тенденция.

Отечественные производители стараются быть в тренде и готовы предложить целое здоровое меню: начиная от хлеба, который даже полезен во время диеты, до просто мармеладок, которые восстановят энергетический баланс.

Алексей Мелещеня, директор Института мясо-молочной промышленности:

Мы совершенно по-другому стали, по сравнению с тем, как 20, 30 лет назад, жить, работать, у нас появились компьютеры, увеличилась работа в офисе. Нам необходим немножко другой рацион питания. Поэтому уже сегодня уменьшилась калорийность наших рационов официально. Поэтому нам надо, чтобы в наших продуктах рацион был более концентрированный.