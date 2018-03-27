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Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей

27 марта 2018 15:00
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Новости Беларуси. Белорусские судэксперты 27 марта поделились секретами своей работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для студентов профильных вузов в ведомстве провели день открытых дверей.

Особый интерес у посетителей вызвали возможности специалистов в исследованиях наркотиков и психотропов. Отметим, комитет оснащен самым современным криминалистическим оборудованием. Некоторым студентам сегодня удалось пройти проверку на детекторе лжи и научиться составлять фоторобот.

Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей-1

Елизавета Суханова:
Нам рассказали именно о специфике деятельности. У нас есть сотрудничество с международными организациями, с другими странами, то есть будут возможности и перспективы.

Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей-4

Егор Кравченко:
Очень интересно было вживую посмотреть на современные технологии, о которых нам на лекциях рассказывают. Это хороший уровень.

Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей-7

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Сегодня мы работаем с 20 ведущими вузами республики, берем оттуда лучших специалистов. Сегодня у нас нет проблем с кадрами, поэтому есть возможность подбирать тех людей, которые заинтересованы в этой профессии, которые сами по себе хорошо образованы, подготовлены, ну и, главное для нас, – порядочные люди.

Отметим, ежегодно в госкомитете судебных экспертиз проводится более 340 тысяч исследований, результаты которых играют немаловажную роль в расследованиях дел.

Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей-10

# общество # Фотофакт # Андрей Швед # Судебная экспертиза

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