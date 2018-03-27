Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей

Новости Беларуси. Белорусские судэксперты 27 марта поделились секретами своей работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для студентов профильных вузов в ведомстве провели день открытых дверей. Особый интерес у посетителей вызвали возможности специалистов в исследованиях наркотиков и психотропов. Отметим, комитет оснащен самым современным криминалистическим оборудованием. Некоторым студентам сегодня удалось пройти проверку на детекторе лжи и научиться составлять фоторобот.

Елизавета Суханова:

Нам рассказали именно о специфике деятельности. У нас есть сотрудничество с международными организациями, с другими странами, то есть будут возможности и перспективы.

Егор Кравченко:

Очень интересно было вживую посмотреть на современные технологии, о которых нам на лекциях рассказывают. Это хороший уровень.