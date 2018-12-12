«Интересно, что у застройщика получится»: в Гродно планируют открыть торговый комплекс
Позитивные прогнозы ждут рынок торговой недвижимости. В программе «Минск и минчане» спросили руководителя отдела агентства недвижимости, что в ближайшее время планирует построить в Беларуси.
В 2018 году в Минскераспахнули двери сразу несколько крупнейших в стране торговых объектов. В ближайшее время развитие получат и регионы страны. Целая серия масштабных проектов уже на стадии строительства.
Артём Давидович, руководитель отдела агентства недвижимости:
Самый ожидаемый по значимости для страны проект с долгой историей. В 2019 году ребята собираются открыть его для посетителей. Там первый кинотеатр формата IMAX. В Гродно торговый комплекс – тоже необычный формат для региона, очень интересно посмотреть, что у застройщика получится.
По прогнозам экспертов, в следующем году покупатель не заметит сильного скачка на карте рынка. Всё дело в том, что ставка рефинансирования и так успела опуститься до рекордно низкого уровня.
Несмотря на это, в 2019 году в Беларуси возведут 4,5 млн жилых квадратных метров. При том, что с участием господдержки планируется обеспечить четверть всего объёма возводимых домов.