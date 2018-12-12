«Интересно, что у застройщика получится»: в Гродно планируют открыть торговый комплекс

Позитивные прогнозы ждут рынок торговой недвижимости. В программе «Минск и минчане» спросили руководителя отдела агентства недвижимости, что в ближайшее время планирует построить в Беларуси.

В 2018 году в Минскераспахнули двери сразу несколько крупнейших в стране торговых объектов. В ближайшее время развитие получат и регионы страны. Целая серия масштабных проектов уже на стадии строительства.